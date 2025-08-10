SUDO সম্পর্কে আরও

sudoswap লোগো

sudoswap প্রাইস (SUDO)

তালিকাভুক্ত নয়

sudoswap (SUDO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.063079
$0.063079
-1.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে sudoswap (SUDO) এর প্রাইস

sudoswap(SUDO) বর্তমানে 0.063083USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.60MUSD। SUDO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

sudoswap এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.87%
sudoswap এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
25.40M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SUDO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SUDO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ sudoswap (SUDO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, sudoswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00120394987133593 ছিল।
গত 30 দিনে, sudoswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0034575792 ছিল।
গত 60 দিনে, sudoswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0063496698 ছিল।
গত 90 দিনে, sudoswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00145087246014207 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00120394987133593-1.87%
30 দিন$ -0.0034575792-5.48%
60 দিন$ -0.0063496698-10.06%
90 দিন$ +0.00145087246014207+2.35%

sudoswap (SUDO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

sudoswap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.060348
$ 0.060348

$ 0.064342
$ 0.064342

$ 4.16
$ 4.16

+0.45%

-1.87%

+0.34%

sudoswap (SUDO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.60M
$ 1.60M

--
--

25.40M
25.40M

sudoswap (SUDO) কী?

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

sudoswap (SUDO) এর টোকেনোমিক্স

sudoswap (SUDO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SUDOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: sudoswap (SUDO) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

SUDO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SUDO থেকে VND
1,660.029145
1 SUDO থেকে AUD
A$0.09651699
1 SUDO থেকে GBP
0.04668142
1 SUDO থেকে EUR
0.05362055
1 SUDO থেকে USD
$0.063083
1 SUDO থেকে MYR
RM0.26747192
1 SUDO থেকে TRY
2.56558561
1 SUDO থেকে JPY
¥9.273201
1 SUDO থেকে ARS
ARS$83.5534335
1 SUDO থেকে RUB
5.04600917
1 SUDO থেকে INR
5.53364076
1 SUDO থেকে IDR
Rp1,017.46759949
1 SUDO থেকে KRW
87.61471704
1 SUDO থেকে PHP
3.57996025
1 SUDO থেকে EGP
￡E.3.06204882
1 SUDO থেকে BRL
R$0.34254069
1 SUDO থেকে CAD
C$0.08642371
1 SUDO থেকে BDT
7.65449122
1 SUDO থেকে NGN
96.60467537
1 SUDO থেকে UAH
2.60595873
1 SUDO থেকে VES
Bs8.074624
1 SUDO থেকে CLP
$60.938178
1 SUDO থেকে PKR
Rs17.87519888
1 SUDO থেকে KZT
34.04337178
1 SUDO থেকে THB
฿2.03884256
1 SUDO থেকে TWD
NT$1.8861817
1 SUDO থেকে AED
د.إ0.23151461
1 SUDO থেকে CHF
Fr0.0504664
1 SUDO থেকে HKD
HK$0.49457072
1 SUDO থেকে MAD
.د.م0.57027032
1 SUDO থেকে MXN
$1.17145131
1 SUDO থেকে PLN
0.22962212
1 SUDO থেকে RON
лв0.27441105
1 SUDO থেকে SEK
kr0.60370431
1 SUDO থেকে BGN
лв0.10534861
1 SUDO থেকে HUF
Ft21.40532356
1 SUDO থেকে CZK
1.32348134
1 SUDO থেকে KWD
د.ك0.019240315
1 SUDO থেকে ILS
0.21637469