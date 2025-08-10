Resupply প্রাইস (RSUP)
Resupply(RSUP) বর্তমানে 1.3USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.92MUSD। RSUP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RSUP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RSUP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Resupply থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0273058 ছিল।
গত 30 দিনে, Resupply থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3021801900 ছিল।
গত 60 দিনে, Resupply থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5472156300 ছিল।
গত 90 দিনে, Resupply থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1986874245137014 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0273058
|+2.15%
|30 দিন
|$ -0.3021801900
|-23.24%
|60 দিন
|$ -0.5472156300
|-42.09%
|90 দিন
|$ -1.1986874245137014
|-47.97%
Resupply এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.78%
+2.15%
+13.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Resupply (RSUP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RSUPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 RSUP থেকে VND
₫34,209.5
|1 RSUP থেকে AUD
A$1.989
|1 RSUP থেকে GBP
￡0.962
|1 RSUP থেকে EUR
€1.105
|1 RSUP থেকে USD
$1.3
|1 RSUP থেকে MYR
RM5.512
|1 RSUP থেকে TRY
₺52.871
|1 RSUP থেকে JPY
¥191.1
|1 RSUP থেকে ARS
ARS$1,721.85
|1 RSUP থেকে RUB
₽103.987
|1 RSUP থেকে INR
₹114.036
|1 RSUP থেকে IDR
Rp20,967.739
|1 RSUP থেকে KRW
₩1,805.544
|1 RSUP থেকে PHP
₱73.775
|1 RSUP থেকে EGP
￡E.63.102
|1 RSUP থেকে BRL
R$7.059
|1 RSUP থেকে CAD
C$1.781
|1 RSUP থেকে BDT
৳157.742
|1 RSUP থেকে NGN
₦1,990.807
|1 RSUP থেকে UAH
₴53.703
|1 RSUP থেকে VES
Bs166.4
|1 RSUP থেকে CLP
$1,255.8
|1 RSUP থেকে PKR
Rs368.368
|1 RSUP থেকে KZT
₸701.558
|1 RSUP থেকে THB
฿42.016
|1 RSUP থেকে TWD
NT$38.87
|1 RSUP থেকে AED
د.إ4.771
|1 RSUP থেকে CHF
Fr1.04
|1 RSUP থেকে HKD
HK$10.192
|1 RSUP থেকে MAD
.د.م11.752
|1 RSUP থেকে MXN
$24.141
|1 RSUP থেকে PLN
zł4.732
|1 RSUP থেকে RON
лв5.655
|1 RSUP থেকে SEK
kr12.441
|1 RSUP থেকে BGN
лв2.171
|1 RSUP থেকে HUF
Ft441.116
|1 RSUP থেকে CZK
Kč27.274
|1 RSUP থেকে KWD
د.ك0.3965
|1 RSUP থেকে ILS
₪4.459