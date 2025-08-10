Quokka প্রাইস (QUOKKA)
Quokka(QUOKKA) বর্তমানে 0.00060927USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 613.11KUSD। QUOKKA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QUOKKA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QUOKKA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Quokka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Quokka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048100816 ছিল।
গত 60 দিনে, Quokka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Quokka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|আজ
|$ 0
|+9.35%
|30 দিন
|$ +0.0048100816
|+789.48%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Quokka এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.92%
+9.35%
+209.92%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.
Quokka (QUOKKA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QUOKKAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
