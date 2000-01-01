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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বেস মেম টোকেনসমূহ

বেস মেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 72,009.99
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+14.28%
$ 1.44T
$ 14.62K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004927
+0.34%
+11.61%
+11.33%
$ 2.94B
$ 488.10B
3
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003147
+1.82%
+23.45%
+21.06%
$ 1.32B
$ 204.16B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002588
+1.53%
+12.68%
+12.54%
$ 228.26M
$ 285.76B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.15627
+0.26%
+10.42%
+13.09%
$ 156.54M
$ 2.03M
6
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006886
+0.14%
+14.39%
+11.17%
$ 69.38M
$ 139.60M
7
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1092
-0.54%
+3.48%
+9.90%
$ 63.64M
$ 782.88K
8
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008644
+0.59%
+13.04%
+11.18%
$ 59.71M
$ 134.71M
9
Purr
Purr
PURR
$ 0.09435
+6.26%
+25.27%
+38.30%
$ 54.94M
$ 782.54K
10
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.000109
+0.28%
+11.12%
+10.00%
$ 45.81M
$ 729.66M
11
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00431003
+1.16%
+0.17%
+13.10%
$ 42.73M
$ 3.66M
12
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010815
+1.86%
+15.51%
+10.90%
$ 42.33M
$ 770.41B
13
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.12806
+2.99%
+4.71%
+3.52%
$ 28.18M
$ 5.96M
14
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003209
+0.06%
+5.85%
+3.87%
$ 24.05M
$ 182.90M
15
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010088
+1.14%
+9.86%
-2.22%
$ 23.20M
$ 68.03M
16
Based
Based
BASED
$ 0.08056
+0.73%
+5.76%
+9.01%
$ 19.08M
$ 3.25M
17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001776
+1.03%
+9.62%
+9.55%
$ 13.36M
$ 36.44B
18
Bald
Bald
BALD
$ 0.01159149
0.00%
+0.10%
+12.02%
$ 11.59M
$ 4.05
19
PONKE
PONKE
PONKE
$ 0.0159
+1.84%
+13.21%
+13.13%
$ 8.91M
$ 4.16M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
$ 0.01246
+0.83%
+1.17%
+1.86%
$ 7.47M
$ 6.87M
21
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000007046
+2.50%
+30.51%
+30.78%
$ 6.94M
$ 11.52B
22
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000006576
+0.53%
+28.88%
+26.92%
$ 5.95M
$ 1.64B
23
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.4905E-8
+0.77%
+1.00%
+35.05%
$ 5.63M
--
24
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00007406
-0.51%
+13.78%
+30.63%
$ 5.05M
$ 868.75M
25
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001725
+0.23%
+4.41%
+16.13%
$ 5.01M
$ 36.36M
26
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464652
-0.01%
+0.50%
+38.15%
$ 4.65M
$ 67.17K
27
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3245
-0.09%
-2.97%
+34.43%
$ 4.49M
$ 182.17K
28
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004558
-0.86%
+15.78%
+12.23%
$ 4.39M
$ 13.98M
29
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.003931
+0.15%
+46.94%
+28.50%
$ 4.08M
$ 20.93M
30
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007589
+1.00%
+9.40%
+3.49%
$ 3.99M
$ 7.34M
31
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 3.973E-5
+2.71%
+37.40%
+43.27%
$ 3.97M
--
32
GME
GME
GME
$ 0.0003871
0.00%
+9.91%
+9.55%
$ 2.70M
$ 158.91M
33
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0.00210842
+0.08%
+0.18%
+21.90%
$ 2.05M
$ 130.39K
34
Goldn
Goldn
GOLDN
$ 0.00014256
+0.72%
--
+21.26%
$ 2.00M
$ 232.79
35
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.97E-6
+1.55%
+21.70%
+12.57%
$ 1.97M
--
36
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000002048
+0.10%
+18.28%
+21.39%
$ 1.95M
$ 30.22T
37
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001834
-0.49%
+3.27%
-8.21%
$ 1.83M
$ 11.56M
38
Coding Dino
Coding Dino
DINO
$ 0.00015747
+0.55%
+0.17%
+18.60%
$ 1.57M
$ 229.51K
39
BORED
BORED
BORED
$ 0.00048754
+0.97%
--
+22.88%
$ 1.53M
$ 8.37
40
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002384
-0.13%
+5.36%
+5.69%
$ 1.47M
$ 183.35M
41
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00135044
-0.14%
+0.05%
-5.01%
$ 1.36M
$ 37.13K
42
Cocoro
Cocoro
COCORO
$ 0.00157864
-0.40%
+0.25%
+26.65%
$ 1.26M
$ 68.23K
43
Ping
Ping
PING
$ 0.00115626
+0.10%
+0.06%
-3.68%
$ 1.16M
$ 812.45K
44
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
$ 0.001145
+6.10%
+13.44%
0.00%
$ 1.15M
$ 8.86M
45
Dimes
Dimes
DIME
$ 1.047E-5
+0.67%
+23.00%
+22.89%
$ 1.05M
--
46
noice
noice
NOICE
$ 1.076E-5
+0.47%
+3.10%
+7.06%
$ 957.50K
--
47
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000009187
+0.56%
+20.99%
+27.35%
$ 861.40K
$ 164.44M
48
Crash On Base
Crash On Base
CRASH
$ 0.00084132
+1.63%
+0.13%
+128.93%
$ 804.56K
$ 5.45K
49
Panana
Panana
$PANANA
$ 1.85E-6
+1.09%
+20.90%
+24.16%
$ 760.35K
--
50
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00068222
-0.37%
+0.15%
+7.82%
$ 682.22K
$ 5.95K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বেস মেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বেস মেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 219 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1446.16B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বেস মেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বেস মেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 46.94% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে USDUC সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বেস মেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 219 বেস মেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বেস মেম টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, SHIB, PEPE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বেস মেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বেস মেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1446.16B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বেস মেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।