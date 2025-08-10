PUNK3493 প্রাইস (PUNK3493)
PUNK3493(PUNK3493) বর্তমানে 0.00004309USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.05KUSD। PUNK3493 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PUNK3493 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PUNK3493 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PUNK3493 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PUNK3493 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000222724 ছিল।
গত 60 দিনে, PUNK3493 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000150916 ছিল।
গত 90 দিনে, PUNK3493 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000009681759344581885 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+19.94%
|30 দিন
|$ +0.0000222724
|+51.69%
|60 দিন
|$ +0.0000150916
|+35.02%
|90 দিন
|$ +0.000009681759344581885
|+28.98%
PUNK3493 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.77%
+19.94%
+33.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.
PUNK3493 (PUNK3493) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
