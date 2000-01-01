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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ এআই মিম টোকেনসমূহ

এআই মিম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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Bittensor
Bittensor
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Ribbita by Virtuals
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TIBBIR
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Kaia
Kaia
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FARTCOIN
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Decentraland
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9
Horizen
Horizen
ZEN
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+0.38%
+11.06%
+6.89%
$ 77.46M
$ 63.68K
10
S
S
S
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-0.37%
+15.08%
+10.21%
$ 70.56M
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11
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2686
-0.15%
+2.46%
+6.28%
$ 64.67M
$ 328.42K
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Turbo
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$ 0.0008656
+0.59%
+13.04%
+11.18%
$ 59.71M
$ 134.71M
13
Zerebro
Zerebro
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$ 0.044045
+0.73%
+5.15%
+16.99%
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14
Terra
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+7.35%
+4.25%
$ 32.06M
$ 2.67M
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Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02065
+0.10%
+5.77%
+5.87%
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$ 4.87M
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Tutorial
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-1.14%
-18.35%
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17
Aixbt
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Pippin
Pippin
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IQ
IQ
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-0.31%
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20
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0.00154742
0.00%
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$ 14.70M
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Animecoin
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+7.37%
+8.10%
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$ 21.17M
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AVA
AVA
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Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
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+0.65%
+11.38%
+8.86%
$ 14.00M
$ 5.10M
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Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001778
+1.03%
+9.62%
+9.55%
$ 13.36M
$ 36.44B
25
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.012906
+0.01%
+9.90%
+8.95%
$ 12.95M
$ 5.57M
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tokenbot
tokenbot
CLANKER
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+0.23%
+7.28%
+5.79%
$ 12.79M
$ 7.54K
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AriaAI
AriaAI
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+0.45%
+1.02%
+15.84%
$ 12.28M
$ 2.32M
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PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.01205142
0.00%
+0.23%
+40.94%
$ 12.02M
$ 309.11K
29
Bitchemical Token
Bitchemical Token
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0.00%
$ 11.48M
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CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
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+11.00%
+8.22%
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The AI Prophecy
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ACT
$ 0.0109
+1.81%
+7.08%
+13.79%
$ 10.32M
$ 5.85M
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Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008339
+0.30%
+42.56%
+36.73%
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$ 26.18M
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Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06439
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+4.77%
+3.73%
$ 8.46M
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AI COMPANIONS
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-15.24%
$ 7.31M
$ 5.99M
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Delysium
Delysium
AGI
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+7.60%
+4.09%
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$ 23.08M
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Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3578
-0.20%
+1.24%
+0.45%
$ 4.84M
$ 172.12K
38
GROK
GROK
GROK
$ 0.0007079
+0.90%
+20.44%
+25.75%
$ 4.46M
$ 104.50M
39
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 3.973E-5
+2.71%
+37.40%
+43.27%
$ 3.97M
--
40
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.528
+1.39%
+8.93%
+7.63%
$ 3.77M
$ 13.21K
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KiraKuru
KiraKuru
KRA
$ 0.00306526
-0.03%
+0.13%
+15.60%
$ 3.07M
$ 34.77
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Wen
Wen
WEN
$ 0.000004647
+7.41%
+30.51%
+20.23%
$ 2.69M
$ 20.38B
43
Zen AI
Zen AI
ZAI
$ 0.00081637
-0.01%
+0.07%
+21.79%
$ 2.50M
$ 506.02
44
BORGY
BORGY
$BORGY
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+1.94%
+11.80%
+18.86%
$ 2.35M
--
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KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.97E-6
+1.55%
+21.70%
+12.57%
$ 1.97M
--
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Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01707
+0.35%
+2.27%
-11.20%
$ 1.91M
$ 2.78M
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Moby AI
Moby AI
MOBY
$ 0.00187864
+1.61%
+0.15%
+6.27%
$ 1.88M
$ 438.71K
48
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001834
-0.49%
+3.27%
-8.21%
$ 1.83M
$ 11.56M
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AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
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+0.72%
+11.76%
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$ 1.79M
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Byte
Byte
BYTE
$ 1.73E-6
+0.58%
+18.40%
+2.37%
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--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এআই মিম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
এআই মিম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 228 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1771.95B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা এআই মিম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা এআই মিম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 42.56% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে KEKIUS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো এআই মিম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 228 এআই মিম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় এআই মিম টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, ETH, SOL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
এআই মিম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব এআই মিম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1771.95B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

এআই মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।