Nyxia AI প্রাইস (NYXC)
Nyxia AI(NYXC) বর্তমানে 0.00997158USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 99.72KUSD। NYXC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Nyxia AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00044486 ছিল।
গত 30 দিনে, Nyxia AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020740467 ছিল।
গত 60 দিনে, Nyxia AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0023349102 ছিল।
গত 90 দিনে, Nyxia AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004669055077420912 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00044486
|+4.67%
|30 দিন
|$ -0.0020740467
|-20.79%
|60 দিন
|$ -0.0023349102
|-23.41%
|90 দিন
|$ -0.004669055077420912
|-31.89%
Nyxia AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.33%
+4.67%
-6.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.
Nyxia AI (NYXC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NYXCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
