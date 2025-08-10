Nutcash প্রাইস (NCASH)
Nutcash(NCASH) বর্তমানে 0.01149573USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 97.90KUSD। NCASH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NCASH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NCASH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nutcash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00055044 ছিল।
গত 30 দিনে, Nutcash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0045370875 ছিল।
গত 60 দিনে, Nutcash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0053043815 ছিল।
গত 90 দিনে, Nutcash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00412957536175652 ছিল।
|আজ
|$ +0.00055044
|+5.03%
|30 দিন
|$ +0.0045370875
|+39.47%
|60 দিন
|$ +0.0053043815
|+46.14%
|90 দিন
|$ +0.00412957536175652
|+56.06%
Nutcash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.14%
+5.03%
+40.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.
Nutcash (NCASH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NCASHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
