Matrixdock Gold প্রাইস (XAUM)
Matrixdock Gold(XAUM) বর্তমানে 3,418.25USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 45.15MUSD। XAUM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XAUM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XAUM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Matrixdock Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.79 ছিল।
গত 30 দিনে, Matrixdock Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +79.5508813000 ছিল।
গত 60 দিনে, Matrixdock Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +101.6553367500 ছিল।
গত 90 দিনে, Matrixdock Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +98.9382552072125 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +1.79
|+0.05%
|30 দিন
|$ +79.5508813000
|+2.33%
|60 দিন
|$ +101.6553367500
|+2.97%
|90 দিন
|$ +98.9382552072125
|+2.98%
Matrixdock Gold এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.
Matrixdock Gold (XAUM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XAUMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 XAUM থেকে VND
₫89,951,248.75
|1 XAUM থেকে AUD
A$5,229.9225
|1 XAUM থেকে GBP
￡2,529.505
|1 XAUM থেকে EUR
€2,905.5125
|1 XAUM থেকে USD
$3,418.25
|1 XAUM থেকে MYR
RM14,493.38
|1 XAUM থেকে TRY
₺139,020.2275
|1 XAUM থেকে JPY
¥502,482.75
|1 XAUM থেকে ARS
ARS$4,527,472.125
|1 XAUM থেকে RUB
₽273,425.8175
|1 XAUM থেকে INR
₹299,848.89
|1 XAUM থেকে IDR
Rp55,133,056.7975
|1 XAUM থেকে KRW
₩4,747,539.06
|1 XAUM থেকে PHP
₱193,985.6875
|1 XAUM থেকে EGP
￡E.165,921.855
|1 XAUM থেকে BRL
R$18,561.0975
|1 XAUM থেকে CAD
C$4,683.0025
|1 XAUM থেকে BDT
৳414,770.455
|1 XAUM থেকে NGN
₦5,234,673.8675
|1 XAUM থেকে UAH
₴141,207.9075
|1 XAUM থেকে VES
Bs437,536
|1 XAUM থেকে CLP
$3,302,029.5
|1 XAUM থেকে PKR
Rs968,595.32
|1 XAUM থেকে KZT
₸1,844,692.795
|1 XAUM থেকে THB
฿110,477.84
|1 XAUM থেকে TWD
NT$102,205.675
|1 XAUM থেকে AED
د.إ12,544.9775
|1 XAUM থেকে CHF
Fr2,734.6
|1 XAUM থেকে HKD
HK$26,799.08
|1 XAUM থেকে MAD
.د.م30,900.98
|1 XAUM থেকে MXN
$63,476.9025
|1 XAUM থেকে PLN
zł12,442.43
|1 XAUM থেকে RON
лв14,869.3875
|1 XAUM থেকে SEK
kr32,712.6525
|1 XAUM থেকে BGN
лв5,708.4775
|1 XAUM থেকে HUF
Ft1,159,880.59
|1 XAUM থেকে CZK
Kč71,714.885
|1 XAUM থেকে KWD
د.ك1,042.56625
|1 XAUM থেকে ILS
₪11,724.5975