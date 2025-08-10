Hord প্রাইস (HORD)
Hord(HORD) বর্তমানে 0.00281579USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 717.25KUSD। HORD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HORD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HORD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002305180 ছিল।
গত 60 দিনে, Hord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000300464 ছিল।
গত 90 দিনে, Hord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000754535996269207 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.75%
|30 দিন
|$ +0.0002305180
|+8.19%
|60 দিন
|$ -0.0000300464
|-1.06%
|90 দিন
|$ +0.000754535996269207
|+36.61%
Hord এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+0.75%
+2.36%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.
Hord (HORD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HORDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
