AriaAI প্রাইস(ARIA)
আজ AriaAI (ARIA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.09761, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARIA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARIA-এর জন্য $ 0.09761।
AriaAI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #733 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.86M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 234.22M ARIA। গত 24 ঘণ্টায়, ARIA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.09688 (নিম্ন) এবং $ 0.11102 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.2461952287601809 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.03247204859891276।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARIA গত ঘণ্টায় +0.49% এবং গত 7 দিনে -43.37% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 787.97K-তে পৌঁছেছে।
AriaAI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00804
|-7.61%
|30 দিন
|$ -0.06125
|-38.56%
|60 দিন
|$ -0.04727
|-32.63%
|90 দিন
|$ +0.07761
|+388.05%
আজ, ARIA এর পরিবর্তন $ -0.00804 (-7.61%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.06125(-38.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ARIA এর প্রাইস $ -0.04727 (-32.63%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.07761 (+388.05%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি AriaAI (ARIA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই AriaAI প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, AriaAI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.
AriaAI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 ARIA = 0.09761 USD