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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেনসমূহ

ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0,001496
+9,87%
+10,12%
-3,83%
$ 24,49M
$ 5,54M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0,01742
+0,40%
+9,32%
+3,17%
$ 17,16M
$ 4,12M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0,14064
+0,68%
+2,59%
+15,01%
$ 13,95M
$ 924,19K
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0,01959
-0,49%
+4,73%
-0,64%
$ 4,22M
$ 3,02M
5
Step App
Step App
FITFI
$ 0,00064134
0,00%
+338,58%
+350,06%
$ 2,95M
$ 9,95
6
Allo
Allo
RWA
$ 0,001158
+0,26%
+1,40%
-1,11%
$ 2,08M
$ 45,81M
7
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0,02069
+0,34%
+2,42%
+0,39%
$ 2,01M
$ 4,50M
8
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0,002224
-0,93%
+7,38%
+17,15%
$ 2,01M
$ 34,86M
9
Orion
Orion
ORN
$ 0,03087149
+0,19%
+1,51%
+152,47%
$ 1,93M
$ 1,62K
10
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0,00021247
+0,27%
+0,03%
+5,04%
$ 1,90M
$ 2,44K
11
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0,00046277
+0,28%
+0,10%
+8,62%
$ 1,12M
$ 5,66K
12
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0,00242804
0,00%
0,00%
+7,14%
$ 1,11M
$ 11,66
13
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0,00235
-0,85%
+4,00%
-4,49%
$ 928,04K
$ 4,17M
14
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0,546583
+0,66%
+1,59%
+155,44%
$ 448,99K
$ 31,70
15
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0,00120145
+0,08%
-0,01%
-0,17%
$ 374,56K
$ 419,55
16
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0,001944
+0,52%
+19,19%
+24,63%
$ 313,39K
$ 14,12M
17
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0,00260236
0,00%
--
-1,77%
$ 312,28K
$ 6,64
18
Wam
Wam
WAM
$ 0,00035296
-0,01%
+0,01%
-0,81%
$ 239,83K
$ 1,24K
19
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2,432E-5
+0,12%
+10,20%
+2,96%
$ 230,91K
--
20
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0,00032566
+0,05%
+0,04%
+3,99%
$ 228,16K
$ 913,07
21
Hord
Hord
HORD
$ 0,00196362
+0,19%
+0,07%
+3,60%
$ 174,00K
$ 947,87
22
Hubble
Hubble
HBB
$ 0,00211573
+0,41%
+0,04%
+4,59%
$ 145,78K
$ 144,97
23
Gamium
Gamium
GMM
$ 4,41E-6
-0,23%
-5,60%
-0,45%
$ 137,91K
--
24
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0,00023978
0,00%
--
+0,01%
$ 137,76K
$ 6,08
25
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 0,00010776
0,00%
--
+23,69%
$ 123,19K
$ 47,46
26
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0,00209156
+0,41%
-0,01%
-4,50%
$ 110,91K
$ 620,27
27
Lossless
Lossless
LSS
$ 0,00096716
0,00%
--
+0,56%
$ 96,72K
$ 21,45
28
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0,00100676
0,00%
--
0,00%
$ 92,08K
$ 1,11
29
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3,866E-5
0,00%
-22,10%
0,00%
$ 88,71K
--
30
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0,00054538
0,00%
--
-2,70%
$ 81,38K
$ 4,62
31
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0,00105163
0,00%
--
0,00%
$ 38,99K
$ 2,03
32
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1,212E-5
0,00%
-1,80%
-26,41%
$ 34,94K
--
33
Convergence
Convergence
CONV
$ 4,86E-6
+1,46%
+13,30%
+14,08%
$ 32,19K
--
34
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0,00015156
+0,07%
+0,12%
+12,22%
$ 29,52K
$ 80,42
35
KingdomX
KingdomX
KT
$ 6,764E-5
0,00%
-0,40%
+0,03%
$ 25,00K
--
36
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0,00026746
-0,19%
--
+14,51%
$ 24,36K
$ 321,74
37
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0,00302859
-0,95%
0,00%
-33,87%
$ 23,16K
$ 14,08
38
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3,273E-5
0,00%
+3,00%
-15,25%
$ 20,95K
--
39
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0,0001017
0,00%
--
0,00%
$ 17,40K
$ 174,25
40
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0,00066397
-0,02%
--
+4,11%
$ 11,76K
$ 23,32
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 26,8479
+1,61%
+20,09%
+18,79%
--
$ 1,50K
42
Silencio
Silencio
SLC
$ 0,000068457
-0,99%
+2,97%
+3,86%
--
$ 912,63M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 42 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $79.46M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 338.58% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FITFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 42 ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে VR, CPOOL, ALICE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $79.46M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ডাওমেকার লঞ্চপ্যাড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।