Home3(HTS) বর্তমানে 0.02425546USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.96MUSD। HTS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Home3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00040756507051668 ছিল।
গত 30 দিনে, Home3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025595258 ছিল।
গত 60 দিনে, Home3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0064454227 ছিল।
গত 90 দিনে, Home3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000452352404770814 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00040756507051668
|-1.65%
|30 দিন
|$ +0.0025595258
|+10.55%
|60 দিন
|$ +0.0064454227
|+26.57%
|90 দিন
|$ +0.000452352404770814
|+1.90%
Home3 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.27%
-1.65%
+6.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone.
Home3 (HTS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HTSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
