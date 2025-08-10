GIGABRAIN প্রাইস (GIGA🧠)
GIGABRAIN(GIGA🧠) বর্তমানে 0.00004352USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.19KUSD। GIGA🧠 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GIGA🧠 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GIGA🧠 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GIGABRAIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, GIGABRAIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000045710 ছিল।
গত 60 দিনে, GIGABRAIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000025031 ছিল।
গত 90 দিনে, GIGABRAIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000045710
|+10.50%
|60 দিন
|$ +0.0000025031
|+5.75%
|90 দিন
|$ 0
|--
GIGABRAIN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+12.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠
GIGABRAIN (GIGA🧠) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GIGA🧠টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GIGA🧠 থেকে VND
₫1.1452288
|1 GIGA🧠 থেকে AUD
A$0.0000665856
|1 GIGA🧠 থেকে GBP
￡0.0000322048
|1 GIGA🧠 থেকে EUR
€0.000036992
|1 GIGA🧠 থেকে USD
$0.00004352
|1 GIGA🧠 থেকে MYR
RM0.0001845248
|1 GIGA🧠 থেকে TRY
₺0.0017699584
|1 GIGA🧠 থেকে JPY
¥0.00639744
|1 GIGA🧠 থেকে ARS
ARS$0.05764224
|1 GIGA🧠 থেকে RUB
₽0.0034811648
|1 GIGA🧠 থেকে INR
₹0.0038175744
|1 GIGA🧠 থেকে IDR
Rp0.7019353856
|1 GIGA🧠 থেকে KRW
₩0.0604440576
|1 GIGA🧠 থেকে PHP
₱0.00246976
|1 GIGA🧠 থেকে EGP
￡E.0.0021124608
|1 GIGA🧠 থেকে BRL
R$0.0002363136
|1 GIGA🧠 থেকে CAD
C$0.0000596224
|1 GIGA🧠 থেকে BDT
৳0.0052807168
|1 GIGA🧠 থেকে NGN
₦0.0666460928
|1 GIGA🧠 থেকে UAH
₴0.0017978112
|1 GIGA🧠 থেকে VES
Bs0.00557056
|1 GIGA🧠 থেকে CLP
$0.04204032
|1 GIGA🧠 থেকে PKR
Rs0.0123318272
|1 GIGA🧠 থেকে KZT
₸0.0234860032
|1 GIGA🧠 থেকে THB
฿0.0014065664
|1 GIGA🧠 থেকে TWD
NT$0.001301248
|1 GIGA🧠 থেকে AED
د.إ0.0001597184
|1 GIGA🧠 থেকে CHF
Fr0.000034816
|1 GIGA🧠 থেকে HKD
HK$0.0003411968
|1 GIGA🧠 থেকে MAD
.د.م0.0003934208
|1 GIGA🧠 থেকে MXN
$0.0008081664
|1 GIGA🧠 থেকে PLN
zł0.0001584128
|1 GIGA🧠 থেকে RON
лв0.000189312
|1 GIGA🧠 থেকে SEK
kr0.0004164864
|1 GIGA🧠 থেকে BGN
лв0.0000726784
|1 GIGA🧠 থেকে HUF
Ft0.0147672064
|1 GIGA🧠 থেকে CZK
Kč0.0009130496
|1 GIGA🧠 থেকে KWD
د.ك0.0000132736
|1 GIGA🧠 থেকে ILS
₪0.0001492736