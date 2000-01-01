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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনসমূহ

এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06128
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6376
+0.54%
+9.74%
+11.18%
$ 412.96M
$ 399.63K
3
FET
FET
FET
$ 0.1338
+1.06%
+10.04%
-2.27%
$ 302.01M
$ 5.22M
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06375
+0.63%
+8.91%
+3.13%
$ 124.16M
$ 1.05M
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01237
+1.06%
+5.34%
-3.27%
$ 89.89M
$ 4.91M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02927
+0.31%
+6.41%
-6.02%
$ 48.71M
$ 2.15M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0.004169
+0.63%
+4.55%
+16.60%
$ 45.09M
$ 26.77M
8
Rei
Rei
REI
$ 0.02092366
-1.19%
+0.11%
-5.96%
$ 21.16M
$ 320.71K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006168
-0.31%
+3.67%
+0.05%
$ 16.29M
$ 96.56M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04226
+0.24%
+5.23%
+5.81%
$ 14.19M
$ 1.53M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.012906
+0.01%
+9.90%
+8.95%
$ 12.95M
$ 5.57M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02117
+0.05%
+5.43%
+9.29%
$ 8.32M
$ 3.19M
13
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005546
-0.20%
+12.92%
+10.81%
$ 5.47M
$ 13.98M
14
NetX
NetX
NETX
$ 0.2166
+2.44%
+14.44%
+3.65%
$ 5.06M
$ 342.95K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02137
+1.52%
+12.98%
+11.11%
$ 4.78M
$ 3.54M
16
World3
World3
WAI
$ 0.00848135
-0.48%
+0.00%
+1.15%
$ 2.88M
$ 98.56K
17
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.006213
+0.47%
+17.26%
+12.08%
$ 2.40M
$ 53.29M
18
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00213496
+0.34%
+0.10%
+142.05%
$ 2.13M
$ 5.63K
19
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03930977
+0.17%
+0.10%
+9.76%
$ 2.09M
$ 15.54K
20
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00238632
-0.13%
+0.08%
+10.31%
$ 1.95M
$ 3.21K
21
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0.01498084
+0.41%
+0.22%
+21.93%
$ 1.23M
$ 1.26K
22
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0246472
+0.59%
+0.14%
+34.58%
$ 1.21M
$ 659.72
23
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012952
+0.34%
+13.45%
+12.14%
$ 1.20M
$ 106.33M
24
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.95
+1.02%
+0.14%
+17.56%
$ 1.16M
$ 140.93
25
Warden
Warden
WARD
$ 0.003106
+0.97%
+3.08%
+6.03%
$ 779.25K
$ 28.79M
26
Balance
Balance
EPT
$ 0.00032541
-0.74%
+0.06%
+1.07%
$ 752.25K
$ 509.97K
27
ARC
ARC
ARC
$ 0.000676
+10.82%
+31.52%
+30.00%
$ 696.28K
$ 6.77M
28
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0.00268318
+2.99%
+0.05%
-39.03%
$ 563.20K
$ 61.20K
29
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0.00176404
+0.65%
--
+21.17%
$ 561.80K
$ 61.05
30
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.0017166
-1.35%
-0.08%
-37.98%
$ 480.65K
$ 13.31K
31
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004616
+1.18%
+6.48%
+10.97%
$ 463.40K
$ 121.32M
32
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
33
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0035916
+0.04%
-2.07%
-12.96%
$ 392.31K
$ 15.97M
34
BORT
BORT
BORT
$ 0.00036579
+0.59%
-0.07%
-18.20%
$ 356.33K
$ 47.12K
35
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0.00029918
-0.13%
+0.10%
+14.26%
$ 299.13K
$ 521.17
36
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 2.89E-6
0.00%
+14.80%
+19.42%
$ 288.68K
--
37
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00063057
+0.15%
+0.06%
-4.49%
$ 269.29K
$ 1.50K
38
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00026661
+0.37%
+0.38%
+5.18%
$ 266.61K
$ 7.70K
39
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0.00058554
-0.02%
0.00%
+3.25%
$ 259.21K
$ 230.19
40
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 2.44E-6
+1.24%
+21.80%
+46.11%
$ 243.94K
--
41
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.00016
0.00%
-0.31%
-14.76%
$ 229.43K
$ 1.50M
42
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0.00021637
-0.18%
+0.13%
+17.01%
$ 214.65K
$ 127.26
43
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0.0001922
+0.37%
--
+9.83%
$ 192.25K
$ 20.40
44
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0.00018677
-0.41%
+0.06%
+41.49%
$ 186.76K
$ 2.13K
45
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0.00015794
+0.10%
+0.04%
-6.84%
$ 157.94K
$ 2.67K
46
minidev
minidev
MINI
$ 1.6E-6
+1.27%
+18.50%
+25.00%
$ 113.39K
--
47
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0.00013071
0.00%
--
0.00%
$ 106.72K
$ 7.14
48
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 9.30132E-7
0.00%
+18.90%
+15.84%
$ 93.01K
--
49
Node Sphere AI
Node Sphere AI
NSAI
$ 8.438E-5
+1.44%
+18.90%
+12.78%
$ 84.37K
--
50
FOMO
FOMO
FOMO
$ 7.1389E-7
+2.03%
-0.60%
+46.88%
$ 71.37K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 85 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.57B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 31.52% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ARC সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 85 এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে SKY, VIRTUAL, FET অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.57B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

এআই এজেন্ট লঞ্চপ্যাড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।