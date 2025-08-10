Galeon প্রাইস (GALEON)
Galeon(GALEON) বর্তমানে 0.01207193USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.83MUSD। GALEON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GALEON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GALEON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Galeon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00056951371181493 ছিল।
গত 30 দিনে, Galeon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0022342752 ছিল।
গত 60 দিনে, Galeon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008463316 ছিল।
গত 90 দিনে, Galeon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001267199399659191 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00056951371181493
|-4.50%
|30 দিন
|$ +0.0022342752
|+18.51%
|60 দিন
|$ -0.0008463316
|-7.01%
|90 দিন
|$ -0.001267199399659191
|-9.49%
Galeon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.16%
-4.50%
+10.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
