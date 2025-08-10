Fisttrumppump প্রাইস (FTP)
Fisttrumppump(FTP) বর্তমানে 0.099836USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 99.84KUSD। FTP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FTP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FTP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fisttrumppump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00454661 ছিল।
গত 30 দিনে, Fisttrumppump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0215080987 ছিল।
গত 60 দিনে, Fisttrumppump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0281086361 ছিল।
গত 90 দিনে, Fisttrumppump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01710640921401196 ছিল।
Fisttrumppump এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+4.77%
+21.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!
Fisttrumppump (FTP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FTPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FTP থেকে VND
₫2,627.18434
|1 FTP থেকে AUD
A$0.15274908
|1 FTP থেকে GBP
￡0.07387864
|1 FTP থেকে EUR
€0.0848606
|1 FTP থেকে USD
$0.099836
|1 FTP থেকে MYR
RM0.42330464
|1 FTP থেকে TRY
₺4.06033012
|1 FTP থেকে JPY
¥14.675892
|1 FTP থেকে ARS
ARS$132.232782
|1 FTP থেকে RUB
₽7.98588164
|1 FTP থেকে INR
₹8.75761392
|1 FTP থেকে IDR
Rp1,610.25783908
|1 FTP থেকে KRW
₩138.66022368
|1 FTP থেকে PHP
₱5.665693
|1 FTP থেকে EGP
￡E.4.84603944
|1 FTP থেকে BRL
R$0.54210948
|1 FTP থেকে CAD
C$0.13677532
|1 FTP থেকে BDT
৳12.11410024
|1 FTP থেকে NGN
₦152.88785204
|1 FTP থেকে UAH
₴4.12422516
|1 FTP থেকে VES
Bs12.779008
|1 FTP থেকে CLP
$96.441576
|1 FTP থেকে PKR
Rs28.28952896
|1 FTP থেকে KZT
₸53.87749576
|1 FTP থেকে THB
฿3.22669952
|1 FTP থেকে TWD
NT$2.9850964
|1 FTP থেকে AED
د.إ0.36639812
|1 FTP থেকে CHF
Fr0.0798688
|1 FTP থেকে HKD
HK$0.78271424
|1 FTP থেকে MAD
.د.م0.90251744
|1 FTP থেকে MXN
$1.85395452
|1 FTP থেকে PLN
zł0.36340304
|1 FTP থেকে RON
лв0.4342866
|1 FTP থেকে SEK
kr0.95543052
|1 FTP থেকে BGN
лв0.16672612
|1 FTP থেকে HUF
Ft33.87635152
|1 FTP থেকে CZK
Kč2.09455928
|1 FTP থেকে KWD
د.ك0.03044998
|1 FTP থেকে ILS
₪0.34243748