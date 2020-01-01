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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ পলিটিফাই টোকেনসমূহ

পলিটিফাই সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07716
+1.34%
+10.64%
+11.80%
$ 13.24B
$ 279.59M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.665
-0.06%
+19.56%
+21.89%
$ 400.52M
$ 7.75M
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.0804
+1.15%
+11.29%
+15.91%
$ 79.42M
$ 1.91M
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008265
+1.74%
+9.72%
+8.14%
$ 41.93M
$ 7.96M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003308
+1.29%
+21.82%
+26.24%
$ 32.95M
$ 2.80T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0.02542
+0.12%
-0.04%
+0.16%
$ 13.37M
$ 4.84M
7
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008425
+1.79%
+41.21%
+17.68%
$ 8.49M
$ 27.21M
8
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003602
+0.67%
+2.65%
-9.98%
$ 7.38M
$ 23.74M
9
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02104
-0.19%
+2.63%
-4.75%
$ 5.85M
$ 2.74M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000127
0.00%
+5.83%
+3.25%
$ 3.16M
$ 28.14M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0.00170676
-0.46%
+0.23%
+23.38%
$ 1.65M
$ 458.53K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0.02825
+0.64%
+15.13%
+14.85%
$ 1.24M
$ 2.31M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00139607
-0.10%
+0.20%
+23.52%
$ 963.76K
$ 15.37K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1.62E-6
0.00%
+19.60%
+19.12%
$ 668.26K
--
15
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0.00046016
+0.92%
+0.20%
+21.69%
$ 460.16K
$ 2.71K
16
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 4.554E-5
+0.55%
+12.00%
+6.68%
$ 455.36K
--
17
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0.02141605
+0.01%
+0.16%
+26.17%
$ 450.64K
$ 422.80K
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00357395
+0.25%
+0.14%
+17.64%
$ 357.34K
$ 1.51K
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2.628E-5
-0.98%
+10.90%
+9.05%
$ 262.80K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00025727
-0.94%
+0.14%
+12.50%
$ 257.13K
$ 1.03K
21
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00024745
-1.19%
+0.21%
+44.59%
$ 247.50K
$ 4.25K
22
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.0002378
+0.52%
+0.14%
+17.09%
$ 236.14K
$ 118.47
23
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0.00022589
0.00%
+0.14%
+14.40%
$ 225.89K
$ 31.22
24
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00018203
-0.04%
+0.07%
-8.79%
$ 181.32K
$ 1.59K
25
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 6.72E-5
-0.21%
+20.90%
+20.15%
$ 157.23K
--
26
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001428
-8.47%
+6.25%
-6.12%
$ 142.69K
$ 406.92M
27
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00013201
-0.02%
+0.21%
+24.22%
$ 132.10K
$ 460.18
28
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00010233
+0.75%
+0.16%
+1.62%
$ 99.34K
$ 811.40
29
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 1.055E-5
+0.96%
+9.80%
+7.87%
$ 98.97K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 9.383E-5
0.00%
+20.40%
+23.25%
$ 93.83K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6.939E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 69.39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 6.801E-5
-0.31%
+15.90%
+16.36%
$ 68.00K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.00107495
+0.49%
+0.19%
+26.80%
$ 50.52K
$ 208.88
34
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03745184
-0.02%
+0.20%
+21.38%
$ 37.48K
$ 118.60
35
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3.689E-5
-0.67%
+9.30%
+0.14%
$ 36.88K
--
36
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 7.93293E-13
-0.67%
+15.80%
+18.34%
$ 33.36K
--
37
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 3.221E-5
+0.69%
+14.00%
+17.55%
$ 32.20K
--
38
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
$ 2.893E-5
0.00%
+3.20%
-0.31%
$ 28.93K
--
39
MAGA VP
MAGA VP
MVP
$ 0.00060343
+0.28%
--
+20.28%
$ 27.39K
$ 25.03
40
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
$ 0.00026297
0.00%
--
0.00%
$ 26.30K
$ 19.51
41
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
$ 2.622E-5
0.00%
+13.00%
+10.87%
$ 26.22K
--
42
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3.275E-5
0.00%
+1.50%
-4.35%
$ 26.18K
--
43
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
$ 5.94983E-13
-0.67%
+39.20%
+41.72%
$ 25.02K
--
44
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
$ 2.021E-5
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 20.16K
--
45
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1.908E-5
-0.68%
+12.90%
+35.61%
$ 19.06K
--
46
MAGA DOGE
MAGA DOGE
MAGADOGE
$ 4.15436E-13
-0.67%
+13.50%
+14.46%
$ 17.47K
--
47
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
$ 0.00172994
0.00%
--
+0.09%
$ 17.30K
$ 48.81
48
elizabath whoren
elizabath whoren
WHOREN
$ 0.0001558
-0.24%
--
+16.12%
$ 15.57K
$ 2.62
49
Joeing737
Joeing737
JEOING737
$ 1.534E-5
-0.65%
+12.70%
+15.08%
$ 15.34K
--
50
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.479E-5
0.00%
+1.30%
+1.09%
$ 14.79K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

পলিটিফাই টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
পলিটিফাই টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 58 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $13.84B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা পলিটিফাই টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা পলিটিফাই টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 41.21% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে KEKIUS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো পলিটিফাই টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 58 পলিটিফাই টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় পলিটিফাই টোকেনগুলোর মধ্যে DOGE, TRUMP, MELANIA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
পলিটিফাই বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব পলিটিফাই টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $13.84B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

পলিটিফাই সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।