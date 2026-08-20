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Eliza-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ELIZA-এর মার্কেট ক্যাপ 136,459 USD। ELIZA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Eliza-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ELIZA-এর মার্কেট ক্যাপ 136,459 USD। ELIZA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ELIZA সম্পর্কে আরও

ELIZA প্রাইসের তথ্য

ELIZA কী

ELIZA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ELIZA টোকেনোমিক্স

ELIZA প্রাইস পূর্বাভাস

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Eliza প্রাইস (ELIZA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ELIZA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00013579
$0.00013579$0.00013579
+0.12%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Eliza (ELIZA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:51:09 (UTC+8)

Eliza-এর আজকের প্রাইস

আজ Eliza (ELIZA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.87% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ELIZA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ELIZA-এর জন্য $ 0

Eliza বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 136,459 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1000.00M ELIZA। গত 24 ঘণ্টায়, ELIZA এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.165555 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ELIZA গত ঘণ্টায় -1.07% এবং গত 7 দিনে +15.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 428.92-তে পৌঁছেছে।

Eliza (ELIZA) এর মার্কেট তথ্য

$ 136.46K
$ 136.46K$ 136.46K

$ 428.92
$ 428.92$ 428.92

$ 136.46K
$ 136.46K$ 136.46K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,750.54
999,997,750.54 999,997,750.54

Eliza এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 136.46K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 428.92। ELIZA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1000.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999997750.54। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 136.46K

Eliza-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.165555
$ 0.165555$ 0.165555

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

+12.87%

+15.75%

+15.75%

Eliza (ELIZA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Eliza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Eliza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Eliza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Eliza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+12.87%
30 দিন$ 0+0.64%
60 দিন$ 0+0.06%
90 দিন$ 0--

Eliza এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Eliza (ELIZA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ELIZA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Eliza (ELIZA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Eliza এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Eliza এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ELIZA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Eliza প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Eliza (ELIZA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI AgentsAI ApplicationsAI Meme

Eliza সম্পর্কে

Eliza-এর বর্তমান দাম কত?

Tk এ ট্রেডিং করছে, Eliza গত ২৪ ঘন্টায় 12.86% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে ELIZA-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 999997750.54 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Eliza-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk16781596.51209254052000, বিশ্বের #4867 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

ELIZA ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk থেকে Tk পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Eliza কীভাবে Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,Binance Alpha Spotlight,x402 Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,Binance Alpha Spotlight,x402 Ecosystem টোকেন হিসেবে, ELIZA উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Eliza সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:51:09 (UTC+8)

Eliza (ELIZA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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