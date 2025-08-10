ebUSD Stablecoin প্রাইস (EBUSD)
ebUSD Stablecoin(EBUSD) বর্তমানে 0.998087USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 689.82KUSD। EBUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
EBUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ebUSD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00381879 ছিল।
গত 30 দিনে, ebUSD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0068923895 ছিল।
গত 60 দিনে, ebUSD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0049316476 ছিল।
গত 90 দিনে, ebUSD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00381879
|+0.38%
|30 দিন
|$ +0.0068923895
|+0.69%
|60 দিন
|$ -0.0049316476
|-0.49%
|90 দিন
|$ 0
|--
ebUSD Stablecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.04%
+0.38%
+1.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.
ebUSD Stablecoin (EBUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
