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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনসমূহ

ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 1
0.00%
+0.13%
0.00%
$ 1.36B
$ 357.18
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 747.74K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.998679
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 698.08M
$ 9.75M
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 1.0
+0.10%
+0.00%
+0.12%
$ 215.27M
$ 101.70M
5
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997649
-0.02%
+0.00%
+0.03%
$ 74.99M
$ 70.84K
6
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.997304
-0.01%
0.00%
-0.20%
$ 74.81M
$ 230.83K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997221
-0.02%
0.00%
+0.07%
$ 53.91M
$ 1.04M
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999162
0.00%
-0.00%
+0.02%
$ 51.94M
$ 20.00K
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998252
-0.01%
0.00%
+0.09%
$ 34.89M
$ 5.76K
10
USDP
USDP
USDP
$ 0.9995
-0.31%
-0.31%
-0.33%
$ 31.86M
$ 13.66K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.22%
$ 29.46M
$ 2.58M
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.015
+0.50%
+0.01%
+1.40%
$ 27.00M
$ 1.47M
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.999063
-0.09%
0.00%
+0.21%
$ 22.52M
$ 275.01K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 1.005
0.00%
0.00%
+1.76%
$ 19.06M
$ 285.31
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.998686
-0.02%
0.00%
-0.07%
$ 13.44M
$ 4.34M
16
USDB
USDB
USDB
$ 1.012
+0.80%
+0.01%
+1.76%
$ 12.12M
$ 65.31K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.996148
-0.01%
--
+0.06%
$ 11.80M
$ 20.08
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 1.006
+0.76%
+0.01%
+2.65%
$ 9.58M
$ 17.71K
20
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.999411
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 6.19M
$ 150.77K
21
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 0.994631
-0.01%
-0.01%
-1.62%
$ 6.12M
$ 595.08
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 1.007
0.00%
+0.02%
+2.50%
$ 4.75M
$ 50.41K
23
PHT Stablecoin
PHT Stablecoin
PHT
$ 0.01607427
0.00%
--
0.00%
$ 3.62M
$ 101.08
24
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.003
+0.10%
+0.00%
+0.41%
$ 3.21M
$ 6.89K
25
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 1.008
+1.10%
+0.01%
+0.81%
$ 3.19M
$ 71.96K
26
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 1.006
+0.10%
+0.01%
+0.93%
$ 3.16M
$ 303.98K
27
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.001
+0.10%
0.00%
+0.14%
$ 2.12M
$ 2.00K
29
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.994638
+0.10%
--
+0.59%
$ 1.80M
$ 7.57K
30
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.11
0.00%
--
+0.91%
$ 1.78M
$ 8.10K
31
EURA
EURA
EURA
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 1.65M
$ 5.73K
32
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.085
+0.18%
+0.01%
+0.37%
$ 1.43M
$ 577.90
33
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.998495
+0.02%
+0.01%
+2.05%
$ 1.40M
$ 178.56
34
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 2.57
+0.39%
+0.27%
+29.15%
$ 1.36M
$ 4.51K
35
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 1.009
+0.10%
+0.03%
+1.74%
$ 1.30M
$ 132.00K
36
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
37
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00235
-0.85%
+4.00%
-4.49%
$ 928.04K
$ 4.17M
38
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.003
0.00%
--
+0.20%
$ 656.42K
$ 125.67
39
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.999255
-0.01%
0.00%
+0.91%
$ 652.01K
$ 5.82K
40
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.98368
0.00%
--
-0.01%
$ 574.51K
$ 483.02
41
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.016
+0.79%
-0.03%
+0.30%
$ 517.15K
$ 9.34K
42
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.999605
0.00%
--
+0.04%
$ 412.38K
$ 10.62K
43
Bread
Bread
BREAD
$ 1.005
+0.83%
+0.01%
+1.17%
$ 408.99K
$ 199.49
44
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
45
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 1.001
-0.20%
+0.00%
+0.37%
$ 245.54K
$ 2.17K
46
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
47
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 186.14K
$ 103.36K
48
Grai
Grai
GRAI
$ 0.614381
0.00%
--
+4.86%
$ 157.17K
$ 19.66
49
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.004
+0.20%
+0.00%
+0.40%
$ 131.76K
$ 83.42
50
Argon
Argon
ARGN
$ 1.059
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 126.36K
$ 529.69

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 61 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $4.11B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 4.00% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে VAI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 61 ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে USDD, USDF, GHO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $4.11B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।