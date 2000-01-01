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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.25
+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999591
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 4.06B
$ 239.52M
5
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.627243
+0.38%
+0.09%
+13.11%
$ 626.71M
$ 22.76K
6
XMR1
XMR1
XMR1
$ 418.65
+0.34%
+0.02%
+5.68%
$ 448.61M
$ 4.22M
7
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006823
+0.12%
+9.53%
+10.03%
$ 425.38M
$ 68.01M
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.08241
+3.40%
-11.94%
-22.49%
$ 236.74M
$ 4.75M
9
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 71,851
+0.20%
+0.12%
+14.44%
$ 235.09M
$ 113.24M
10
$ 774.48
+0.06%
+0.12%
-1.13%
$ 167.52M
$ 90.46
11
$ 218.81
+0.11%
-0.96%
-3.55%
$ 143.08M
$ 322.65
12
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,469.25
+0.14%
+0.03%
+3.14%
$ 122.27M
$ 42.91M
13
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00330033
+0.60%
+0.11%
+16.39%
$ 105.30M
$ 2.29M
14
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01249
+1.06%
+5.34%
-3.27%
$ 89.89M
$ 4.91M
15
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.997304
-0.01%
0.00%
-0.20%
$ 74.81M
$ 230.83K
16
would
would
WOULD
$ 0.072719
-0.60%
+0.05%
-0.28%
$ 72.68M
$ 44.63K
17
Derive
Derive
DRV
$ 0.09757
+0.86%
+9.00%
+5.59%
$ 72.68M
$ 611.38K
18
Purr
Purr
PURR
$ 0.09329
+6.26%
+25.27%
+38.30%
$ 54.94M
$ 782.54K
19
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.142333
+1.87%
+0.22%
+20.11%
$ 39.21M
$ 4.82M
20
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 560.2
-0.42%
+0.10%
+14.86%
$ 33.28M
$ 5.20M
21
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 718.12
+0.02%
-0.00%
-2.28%
$ 33.01M
$ 1.86M
22
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.082889
-0.17%
+0.09%
+11.51%
$ 29.83M
$ 301.49K
23
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006287
+0.22%
+6.77%
-5.53%
$ 25.07M
$ 10.03M
24
USDH
USDH
USDH
$ 0.992773
-0.01%
0.00%
-0.29%
$ 21.21M
$ 41.78K
25
Based
Based
BASED
$ 0.08041
+0.73%
+5.76%
+9.01%
$ 19.08M
$ 3.25M
26
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.48
+0.78%
+0.06%
-2.15%
$ 15.42M
$ 278.26K
27
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 2,289.5
+0.43%
+0.19%
+22.23%
$ 14.71M
$ 49.79M
28
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001798
+1.03%
+9.62%
+9.55%
$ 13.36M
$ 36.44B
29
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 87.55
-0.19%
+0.13%
+16.21%
$ 12.20M
$ 16.03M
30
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.15094
0.00%
+0.06%
+6.52%
$ 12.09M
$ 157.97
31
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06427
+0.33%
+4.77%
+3.73%
$ 8.46M
$ 927.42K
32
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 161.98
+0.01%
-0.02%
-3.39%
$ 8.40M
$ 772.29K
33
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00002141
+2.30%
+25.27%
+16.99%
$ 7.35M
$ 286.43M
34
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.01686687
-2.80%
+0.68%
+82.87%
$ 5.64M
$ 108.22K
35
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3232
-0.09%
-2.97%
+34.43%
$ 4.49M
$ 182.17K
36
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.536
+1.39%
+8.93%
+7.63%
$ 3.77M
$ 13.21K
37
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.003
+0.10%
+0.00%
+0.41%
$ 3.21M
$ 6.89K
38
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.01520615
-0.01%
-0.09%
-43.14%
$ 3.04M
$ 536.05
39
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.23816
-0.12%
-0.00%
+24.44%
$ 2.18M
$ 365.70K
40
PiP
PiP
PIP
$ 2.77
+0.36%
+0.65%
+63.91%
$ 2.18M
$ 100.55K
41
Jeff
Jeff
JEFF
$ 2.17
+1.88%
+0.39%
+35.63%
$ 2.17M
$ 79.47K
42
ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
$ 1.41
-1.40%
+0.44%
+29.36%
$ 1.28M
$ 55.47K
43
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00716371
+0.46%
+0.35%
+0.48%
$ 1.19M
$ 412.71
44
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00096124
-13.46%
+0.04%
-7.15%
$ 1.15M
$ 14.10K
45
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00105288
+0.16%
+0.15%
+8.38%
$ 880.83K
$ 3.33K
46
Catbal
Catbal
CATBAL
$ 0.777514
+1.04%
+0.07%
+9.55%
$ 776.97K
$ 18.78K
47
alright buddy
alright buddy
BUDDY
$ 0.00075477
-0.08%
+0.22%
+19.20%
$ 764.08K
$ 3.89K
48
Hybridge Bridged LINK
Hybridge Bridged LINK
LINK0
$ 10.66
-0.28%
+0.09%
+20.72%
$ 257.18K
$ 246.45K
49
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.0002895
+0.81%
--
-0.59%
$ 176.31K
$ 5.24
50
Hyperlauncher
Hyperlauncher
LAUNCH
$ 0.00305695
0.00%
--
0.00%
$ 154.69K
$ 0.44

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 58 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $105.33B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.57% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HYPE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 58 হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, HYPE, USDE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $105.33B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

হাইপারলিকুইড ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।