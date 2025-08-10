ATEHUN প্রাইস (ATEHUN)
ATEHUN(ATEHUN) বর্তমানে 0.78825USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 715.51KUSD। ATEHUN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
ATEHUN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, ATEHUN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.129409 ছিল।
গত 30 দিনে, ATEHUN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0764480321 ছিল।
গত 60 দিনে, ATEHUN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3181183878 ছিল।
গত 90 দিনে, ATEHUN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5613403787236412 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.129409
|+19.64%
|30 দিন
|$ +0.0764480321
|+9.70%
|60 দিন
|$ -0.3181183878
|-40.35%
|90 দিন
|$ -0.5613403787236412
|-41.59%
ATEHUN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+19.64%
+22.92%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.
ATEHUN (ATEHUN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ATEHUNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ATEHUN থেকে VND
₫20,742.79875
|1 ATEHUN থেকে AUD
A$1.2060225
|1 ATEHUN থেকে GBP
￡0.583305
|1 ATEHUN থেকে EUR
€0.6700125
|1 ATEHUN থেকে USD
$0.78825
|1 ATEHUN থেকে MYR
RM3.34218
|1 ATEHUN থেকে TRY
₺32.0581275
|1 ATEHUN থেকে JPY
¥115.87275
|1 ATEHUN থেকে ARS
ARS$1,044.037125
|1 ATEHUN থেকে RUB
₽63.0521175
|1 ATEHUN থেকে INR
₹69.14529
|1 ATEHUN থেকে IDR
Rp12,713.7078975
|1 ATEHUN থেকে KRW
₩1,094.78466
|1 ATEHUN থেকে PHP
₱44.7331875
|1 ATEHUN থেকে EGP
￡E.38.261655
|1 ATEHUN থেকে BRL
R$4.2801975
|1 ATEHUN থেকে CAD
C$1.0799025
|1 ATEHUN থেকে BDT
৳95.646255
|1 ATEHUN থেকে NGN
₦1,207.1181675
|1 ATEHUN থেকে UAH
₴32.5626075
|1 ATEHUN থেকে VES
Bs100.896
|1 ATEHUN থেকে CLP
$761.4495
|1 ATEHUN থেকে PKR
Rs223.35852
|1 ATEHUN থেকে KZT
₸425.386995
|1 ATEHUN থেকে THB
฿25.47624
|1 ATEHUN থেকে TWD
NT$23.568675
|1 ATEHUN থেকে AED
د.إ2.8928775
|1 ATEHUN থেকে CHF
Fr0.6306
|1 ATEHUN থেকে HKD
HK$6.17988
|1 ATEHUN থেকে MAD
.د.م7.12578
|1 ATEHUN থেকে MXN
$14.6378025
|1 ATEHUN থেকে PLN
zł2.86923
|1 ATEHUN থেকে RON
лв3.4288875
|1 ATEHUN থেকে SEK
kr7.5435525
|1 ATEHUN থেকে BGN
лв1.3163775
|1 ATEHUN থেকে HUF
Ft267.46899
|1 ATEHUN থেকে CZK
Kč16.537485
|1 ATEHUN থেকে KWD
د.ك0.24041625
|1 ATEHUN থেকে ILS
₪2.7036975