SP500 xStock প্রাইস(SPYX)
আজ SP500 xStock (SPYX)-এর লাইভ প্রাইস $ 663.98, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SPYX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SPYX-এর জন্য $ 663.98।
SP500 xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #879 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.03M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 24.15K SPYX। গত 24 ঘণ্টায়, SPYX এর ট্রেড হয়েছে $ 663.4 (নিম্ন) এবং $ 685.04 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 692.479563624506 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 594.884270877716।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SPYX গত ঘণ্টায় -0.16% এবং গত 7 দিনে -1.01% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 60.85K-তে পৌঁছেছে।
SP500 xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 16.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 60.85K। SPYX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 24.15K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 24149.13803368। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 16.03M।
SP500 xStock এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -14.5199
|-2.13%
|30 দিন
|$ -0.05
|-0.01%
|60 দিন
|$ +6.72
|+1.02%
|90 দিন
|$ +33.76
|+5.35%
আজ, SPYX এর পরিবর্তন $ -14.5199 (-2.13%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.05(-0.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SPYX এর প্রাইস $ +6.72 (+1.02%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +33.76 (+5.35%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, SP500 xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
SP500 xStock সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
