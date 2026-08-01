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SK Hynix xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 161.67 USD। SKHYX-এর মার্কেট ক্যাপ 8,282,958 USD। SKHYX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!SK Hynix xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 161.67 USD। SKHYX-এর মার্কেট ক্যাপ 8,282,958 USD। SKHYX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SKHYX সম্পর্কে আরও

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SK Hynix xStock প্রাইস (SKHYX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SKHYX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$161.56
$161.56$161.56
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
SK Hynix xStock (SKHYX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:34:03 (UTC+8)

SK Hynix xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ SK Hynix xStock (SKHYX)-এর লাইভ প্রাইস $ 161.67, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SKHYX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SKHYX-এর জন্য $ 161.67

SK Hynix xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 8,282,958 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 51.23K SKHYX। গত 24 ঘণ্টায়, SKHYX এর ট্রেড হয়েছে $ 156.37 (নিম্ন) এবং $ 166.03 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 193.97 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 114.86

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SKHYX গত ঘণ্টায় -0.62% এবং গত 7 দিনে -3.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 752.95K-তে পৌঁছেছে।

SK Hynix xStock (SKHYX) এর মার্কেট তথ্য

$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M

$ 752.95K
$ 752.95K$ 752.95K

$ 56.29M
$ 56.29M$ 56.29M

51.23K
51.23K 51.23K

348,168.3020736
348,168.3020736 348,168.3020736

SK Hynix xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 8.28M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 752.95K। SKHYX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 51.23K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 348168.3020736। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 56.29M

SK Hynix xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 156.37
$ 156.37$ 156.37
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 166.03
$ 166.03$ 166.03
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 156.37
$ 156.37$ 156.37

$ 166.03
$ 166.03$ 166.03

$ 193.97
$ 193.97$ 193.97

$ 114.86
$ 114.86$ 114.86

-0.62%

+2.04%

-3.08%

-3.08%

SK Hynix xStock (SKHYX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, SK Hynix xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.23 ছিল।
গত 30 দিনে, SK Hynix xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -5.6790790920 ছিল।
গত 60 দিনে, SK Hynix xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SK Hynix xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019788793389 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +3.23+2.04%
30 দিন$ -5.6790790920-3.51%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ -0.0019788793389-0.00%

SK Hynix xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য SK Hynix xStock (SKHYX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SKHYX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
SK Hynix xStock (SKHYX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, SK Hynix xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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SK Hynix xStock সম্পর্কে

SKHYX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk19891.5719480832564000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 2.04% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

SK Hynix xStock-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, SKHYX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

SKHYX-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের SKHYX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

SK Hynix xStock-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk19239.4699419915804000 থেকে Tk20428.0181266794276000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

SKHYX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং SKHYX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SK Hynix xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:34:03 (UTC+8)

SK Hynix xStock (SKHYX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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