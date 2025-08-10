Unit Bitcoin প্রাইস (UBTC)
Unit Bitcoin(UBTC) বর্তমানে 116,475USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 381.24MUSD। UBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Unit Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -80.2883133187 ছিল।
গত 30 দিনে, Unit Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +341.5279950000 ছিল।
গত 60 দিনে, Unit Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7,742.5358550000 ছিল।
গত 90 দিনে, Unit Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12,459.89324798831 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -80.2883133187
|-0.06%
|30 দিন
|$ +341.5279950000
|+0.29%
|60 দিন
|$ +7,742.5358550000
|+6.65%
|90 দিন
|$ +12,459.89324798831
|+11.98%
Unit Bitcoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
-0.06%
+3.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Unit Bitcoin (UBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
