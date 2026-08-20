Based প্রাইস(BASED)
আজ Based (BASED)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.08082, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.37% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BASED থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BASED-এর জন্য ৳ 0.08082।
Based বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #774 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 18.99M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 235.00M BASED। গত 24 ঘণ্টায়, BASED এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.07589 (নিম্ন) এবং ৳ 0.08104 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 38.379488222865354576 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 6.136921691915199581।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BASED গত ঘণ্টায় +0.58% এবং গত 7 দিনে +6.09% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 279.58K-তে পৌঁছেছে।
No.774
23.50%
ETH
Based এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 18.99M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 279.58K। BASED এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 235.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 80.82M।
+0.58%
+4.37%
+6.09%
+6.09%
Based এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.4135532
|+4.37%
|30 দিন
|৳ -0.00456
|-5.35%
|60 দিন
|৳ -0.01003
|-11.05%
|90 দিন
|৳ +0.00001
|+0.01%
আজ, BASED এর পরিবর্তন ৳ +0.4135532 (+4.37%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00456(-5.35%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BASED এর প্রাইস ৳ -0.01003 (-11.05%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.00001 (+0.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Based (BASED) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Based প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Based-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
BASED মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BASED_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.07672 পর্যন্ত চলছে। দামটি S1 হাব পয়েন্ট 0.07671-এর উপরে অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি সীমার মধ্যে অবস্থান করছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সীমা 0.07782 উপরের দিকে সরাসরি গঠনের সীমানা হিসেবে কাজ করছে। ছোট সময়ের গড় লাইনগুলো বৃদ্ধির দিকে সাজানো অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর মধ্যম পর্যায়ে স্থিতিশীল ও দোলনশীল প্রবণতা বজায় রেখেছে। MACD মৃত্যুর ক্রসওভার সংকেত তৈরি করেছে, যা শক্তির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। RSI মধ্যম পর্যায়ে অবস্থান করছে, ফলে কোনো নির্দিষ্ট দিকনির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর মধ্যে স্তরভেদী বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আর ওলাটাইলিটি সংকুচিত হওয়ার কারণে পরিবর্তনের পর্ব কাছাকাছি আসছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিকটস্থ সমর্থন অবস্থান করছে 0.07586 (S2) এ। এই পরিমাণটি বর্তমান দাম থেকে 0.00086 দূরে। নিচের দিকে দ্বিতীয় সমর্থন হিসেবে 0.07500 পূর্ণ সংখ্যার স্তরটি বিবেচনা করা যেতে পারে। উপরের দিকে প্রথম প্রতিরোধ অবস্থান করছে 0.07867 (R1) এ। এই পরিমাণটি বর্তমান দাম থেকে 0.00195 দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ সীমা হিসেবে 0.07978 (R2) বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি দাম কেন্দ্রীয় সীমা 0.07782 অতিক্রম করে তাহলে ঊর্ধ্বমুখী স্থান খুলে যাবে। আবার যদি S1 ভেঙে যায়, তাহলে S2 সমর্থনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। বর্তমানে বাজারের অবস্থা ক্রমাগত বৃদ্ধি ও পতনের মধ্যে সমতার সীমানায় অবস্থান করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Based এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Based দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে BASED কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Based কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Based (BASED) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Based এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Based (BASED) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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Based is a financial superapp built on Hyperliquid that lets users trade crypto, equities, and commodities from a single interface, fund accounts directly from bank accounts or credit cards, and spend balances at over 100 million merchants worldwide using a Visa Platinum card that converts at the point of sale with no separate off-ramp required. The platform operates across web, iOS, Android, and desktop with one account, and includes features like curated Launchpools for early project access and AI-native wallets for autonomous trading and risk monitoring.
Based সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে BASED-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে BASED USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Based প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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