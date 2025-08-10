Unit Ethereum প্রাইস (UETH)
Unit Ethereum(UETH) বর্তমানে 4,263.41USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.98MUSD। UETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Unit Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +249.7 ছিল।
গত 30 দিনে, Unit Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,858.3180971600 ছিল।
গত 60 দিনে, Unit Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,227.0105461630 ছিল।
গত 90 দিনে, Unit Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,744.9081133851443 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +249.7
|+6.22%
|30 দিন
|$ +1,858.3180971600
|+43.59%
|60 দিন
|$ +2,227.0105461630
|+52.24%
|90 দিন
|$ +1,744.9081133851443
|+69.28%
Unit Ethereum এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.30%
+6.22%
+24.82%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Unit Ethereum (UETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 UETH থেকে VND
₫112,191,634.15
|1 UETH থেকে AUD
A$6,523.0173
|1 UETH থেকে GBP
￡3,154.9234
|1 UETH থেকে EUR
€3,623.8985
|1 UETH থেকে USD
$4,263.41
|1 UETH থেকে MYR
RM18,076.8584
|1 UETH থেকে TRY
₺173,392.8847
|1 UETH থেকে JPY
¥626,721.27
|1 UETH থেকে ARS
ARS$5,646,886.545
|1 UETH থেকে RUB
₽341,030.1659
|1 UETH থেকে INR
₹373,986.3252
|1 UETH থেকে IDR
Rp68,764,667.7923
|1 UETH থেকে KRW
₩5,921,364.8808
|1 UETH থেকে PHP
₱241,948.5175
|1 UETH থেকে EGP
￡E.206,945.9214
|1 UETH থেকে BRL
R$23,150.3163
|1 UETH থেকে CAD
C$5,840.8717
|1 UETH থেকে BDT
৳517,322.1694
|1 UETH থেকে NGN
₦6,528,943.4399
|1 UETH থেকে UAH
₴176,121.4671
|1 UETH থেকে VES
Bs545,716.48
|1 UETH থেকে CLP
$4,118,454.06
|1 UETH থেকে PKR
Rs1,208,079.8576
|1 UETH থেকে KZT
₸2,300,791.8406
|1 UETH থেকে THB
฿137,793.4112
|1 UETH থেকে TWD
NT$127,475.959
|1 UETH থেকে AED
د.إ15,646.7147
|1 UETH থেকে CHF
Fr3,410.728
|1 UETH থেকে HKD
HK$33,425.1344
|1 UETH থেকে MAD
.د.م38,541.2264
|1 UETH থেকে MXN
$79,171.5237
|1 UETH থেকে PLN
zł15,518.8124
|1 UETH থেকে RON
лв18,545.8335
|1 UETH থেকে SEK
kr40,800.8337
|1 UETH থেকে BGN
лв7,119.8947
|1 UETH থেকে HUF
Ft1,446,660.2812
|1 UETH থেকে CZK
Kč89,446.3418
|1 UETH থেকে KWD
د.ك1,300.34005
|1 UETH থেকে ILS
₪14,623.4963