Last USD প্রাইস (USDXL)

Last USD (USDXL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.982594
$0.982594$0.982594
-0.30%1D
mexc
USD

আজকে Last USD (USDXL) এর প্রাইস

Last USD(USDXL) বর্তমানে 0.98237USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.21MUSD। USDXL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Last USD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.32%
Last USD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.20M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USDXL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDXL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Last USD (USDXL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Last USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032295988774407 ছিল।
গত 30 দিনে, Last USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0153614179 ছিল।
গত 60 দিনে, Last USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0060945252 ছিল।
গত 90 দিনে, Last USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0270712634142169 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0032295988774407-0.32%
30 দিন$ -0.0153614179-1.56%
60 দিন$ +0.0060945252+0.62%
90 দিন$ +0.0270712634142169+2.83%

Last USD (USDXL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Last USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.975141
$ 0.975141$ 0.975141

$ 0.990448
$ 0.990448$ 0.990448

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

+0.43%

-0.32%

-1.35%

Last USD (USDXL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

--
----

3.20M
3.20M 3.20M

Last USD (USDXL) কী?

Last USD (USDXL) এর টোকেনোমিক্স

Last USD (USDXL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDXLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

USDXL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 USDXL থেকে VND
25,851.06655
1 USDXL থেকে AUD
A$1.5030261
1 USDXL থেকে GBP
0.7269538
1 USDXL থেকে EUR
0.8350145
1 USDXL থেকে USD
$0.98237
1 USDXL থেকে MYR
RM4.1652488
1 USDXL থেকে TRY
39.9529879
1 USDXL থেকে JPY
¥144.40839
1 USDXL থেকে ARS
ARS$1,301.149065
1 USDXL থেকে RUB
78.5797763
1 USDXL থেকে INR
86.1734964
1 USDXL থেকে IDR
Rp15,844.6752011
1 USDXL থেকে KRW
1,364.3940456
1 USDXL থেকে PHP
55.7494975
1 USDXL থেকে EGP
￡E.47.6842398
1 USDXL থেকে BRL
R$5.3342691
1 USDXL থেকে CAD
C$1.3458469
1 USDXL থেকে BDT
119.2007758
1 USDXL থেকে NGN
1,504.3915943
1 USDXL থেকে UAH
40.5817047
1 USDXL থেকে VES
Bs125.74336
1 USDXL থেকে CLP
$948.96942
1 USDXL থেকে PKR
Rs278.3643632
1 USDXL থেকে KZT
530.1457942
1 USDXL থেকে THB
฿31.7501984
1 USDXL থেকে TWD
NT$29.372863
1 USDXL থেকে AED
د.إ3.6052979
1 USDXL থেকে CHF
Fr0.785896
1 USDXL থেকে HKD
HK$7.7017808
1 USDXL থেকে MAD
.د.م8.8806248
1 USDXL থেকে MXN
$18.2426109
1 USDXL থেকে PLN
3.5758268
1 USDXL থেকে RON
лв4.2733095
1 USDXL থেকে SEK
kr9.4012809
1 USDXL থেকে BGN
лв1.6405579
1 USDXL থেকে HUF
Ft333.3377884
1 USDXL থেকে CZK
20.6101226
1 USDXL থেকে KWD
د.ك0.29962285
1 USDXL থেকে ILS
3.3695291