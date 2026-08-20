Aztec প্রাইস(AZTEC)
আজ Aztec (AZTEC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01332, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.66% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AZTEC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি AZTEC-এর জন্য ৳ 0.01332।
Aztec বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #405 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 38.36M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.88B AZTEC। গত 24 ঘণ্টায়, AZTEC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01183 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01369 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 4.81475137071558839 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.7321564817717882293।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AZTEC গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +10.63% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 139.16K-তে পৌঁছেছে।
No.405
27.82%
ETH
Aztec এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 38.36M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 139.16K। AZTEC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.88B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10350000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 137.86M।
0.00%
+3.66%
+10.63%
+10.63%
Aztec এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0574321
|+3.66%
|30 দিন
|৳ -0.00104
|-7.25%
|60 দিন
|৳ -0.00208
|-13.51%
|90 দিন
|৳ -0.00903
|-40.41%
আজ, AZTEC এর পরিবর্তন ৳ +0.0574321 (+3.66%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00104(-7.25%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, AZTEC এর প্রাইস ৳ -0.00208 (-13.51%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00903 (-40.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Aztec-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
AZTEC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস > উপরের ব্যান্ড
|উপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা
|"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
আজটেক_ইউএসডিটি 4 ঘন্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.01175-এর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.012 যা R1 প্রতিরোধ 0.01193 এবং R2 প্রতিরোধ 0.01209-এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য গঠন কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করার পর সংগঠিত হওয়ার ধরন প্রকাশ করছে; স্বল্পমেয়াদী গড় সমূহ এবং EMA সমূহ উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে, এবং সূচকগুলোর দিকনির্দেশনাও একই রকম। বাজার কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপরের অংশে অবস্থান করছে, এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের পক্ষগুলো R1-এর কাছে সাময়িক সমতা সৃষ্টি করেছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, এবং শক্তি কম্পাঙ্কের পিলার ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মকে পরিণত হয়েছে, যা ক্রয়ের শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে তা প্রকাশ করছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করেনি, যা বর্তমান দোলনার মাত্রা মৃদু বলে প্রকাশ করছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো গড়ের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে চলছে এবং কোনো স্পষ্ট বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। Bollinger Bands খোলার অবস্থা স্থিতিশীল, মূল্য মধ্য রেলের উপরে চলছে, এবং শক্তির বিতরণ তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীভূত ও সুশৃঙ্খল। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর হলো R1 প্রতিরোধ 0.01193, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.8% দূরে। নিচের দিকে নিকটতম সমর্থন কেন্দ্রবিন্দু 0.01175, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.1% দূরে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্য স্তরগুলো হলো S1 সমর্থন 0.01159 এবং R2 প্রতিরোধ 0.01209। মূল্য যদি কেন্দ্রবিন্দুর উপরে অবস্থান করতে থাকে, তবে স্বল্পমেয়াদী গঠন বাছাই করার দিকে ঝুঁকবে; আর যদি কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করে নিচে নামে, তবে সেক্ষেত্রে পুনরায় সেক্টরের স্তর পর্যালোচনা করতে হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Aztec এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Aztec (AZTEC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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