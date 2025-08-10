Bitcoin on Base প্রাইস (BTCB)
Bitcoin on Base(BTCB) বর্তমানে 0.199332USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.16MUSD। BTCB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BTCB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।
আজকে, Bitcoin on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00841949 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitcoin on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0480610780 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitcoin on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014756547 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitcoin on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0700590582109555 ছিল।
Bitcoin on Base এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.
|1 BTCB থেকে VND
₫5,245.42158
|1 BTCB থেকে AUD
A$0.30497796
|1 BTCB থেকে GBP
￡0.14750568
|1 BTCB থেকে EUR
€0.1694322
|1 BTCB থেকে USD
$0.199332
|1 BTCB থেকে MYR
RM0.84516768
|1 BTCB থেকে TRY
₺8.10683244
|1 BTCB থেকে JPY
¥29.301804
|1 BTCB থেকে ARS
ARS$264.015234
|1 BTCB থেকে RUB
₽15.94456668
|1 BTCB থেকে INR
₹17.48540304
|1 BTCB থেকে IDR
Rp3,215.03180796
|1 BTCB থেকে KRW
₩276.84822816
|1 BTCB থেকে PHP
₱11.312091
|1 BTCB থেকে EGP
￡E.9.67557528
|1 BTCB থেকে BRL
R$1.08237276
|1 BTCB থেকে CAD
C$0.27308484
|1 BTCB থেকে BDT
৳24.18694488
|1 BTCB থেকে NGN
₦305.25503148
|1 BTCB থেকে UAH
₴8.23440492
|1 BTCB থেকে VES
Bs25.514496
|1 BTCB থেকে CLP
$192.554712
|1 BTCB থেকে PKR
Rs56.48271552
|1 BTCB থেকে KZT
₸107.57150712
|1 BTCB থেকে THB
฿6.44241024
|1 BTCB থেকে TWD
NT$5.9600268
|1 BTCB থেকে AED
د.إ0.73154844
|1 BTCB থেকে CHF
Fr0.1594656
|1 BTCB থেকে HKD
HK$1.56276288
|1 BTCB থেকে MAD
.د.م1.80196128
|1 BTCB থেকে MXN
$3.70159524
|1 BTCB থেকে PLN
zł0.72556848
|1 BTCB থেকে RON
лв0.8670942
|1 BTCB থেকে SEK
kr1.90760724
|1 BTCB থেকে BGN
лв0.33288444
|1 BTCB থেকে HUF
Ft67.63733424
|1 BTCB থেকে CZK
Kč4.18198536
|1 BTCB থেকে KWD
د.ك0.06079626
|1 BTCB থেকে ILS
₪0.68370876