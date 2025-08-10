BasisOS by Virtuals প্রাইস (BIOS)
BasisOS by Virtuals(BIOS) বর্তমানে 0.00350704USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.89MUSD। BIOS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, BasisOS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BasisOS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007835604 ছিল।
গত 60 দিনে, BasisOS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030156826 ছিল।
গত 90 দিনে, BasisOS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00928007418269153 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.99%
|30 দিন
|$ +0.0007835604
|+22.34%
|60 দিন
|$ -0.0030156826
|-85.98%
|90 দিন
|$ -0.00928007418269153
|-72.57%
BasisOS by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+10.34%
-0.99%
+66.87%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.
BasisOS by Virtuals (BIOS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BIOSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
