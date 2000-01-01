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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ডিএফএআই টোকেনসমূহ

ডিএফএআই সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.24826
+0.81%
+11.03%
+12.27%
$ 1.63B
$ 99.46K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.65935
-1.32%
-0.06%
-33.00%
$ 272.70M
$ 707.41K
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.24546
+1.94%
+1.95%
+62.93%
$ 240.00M
$ 2.37M
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.09734
+0.86%
+9.00%
+5.59%
$ 72.68M
$ 611.38K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.0292
+0.31%
+6.41%
-6.02%
$ 48.71M
$ 2.15M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21675
-0.41%
-1.19%
-2.77%
$ 42.63M
$ 176.20K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003476
-0.03%
+6.70%
+3.52%
$ 38.74M
$ 16.50M
8
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004966
+0.14%
+8.88%
+3.76%
$ 33.53M
$ 22.11M
9
Cortex
Cortex
CX
$ 0.02076096
-0.70%
+0.09%
+8.25%
$ 31.16M
$ 91.79K
10
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02071
+0.10%
+5.77%
+5.87%
$ 27.28M
$ 4.87M
11
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002426
-0.08%
+5.08%
+0.83%
$ 24.05M
$ 258.16M
12
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01923
-0.05%
+10.29%
+7.86%
$ 19.06M
$ 3.24M
13
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11026
+0.01%
+6.36%
+8.31%
$ 17.75M
$ 503.35K
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006181
-0.31%
+3.67%
+0.05%
$ 16.29M
$ 96.56M
15
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001842
-0.86%
+1.04%
+6.34%
$ 14.77M
$ 34.60M
16
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.012827
+0.01%
+9.90%
+8.95%
$ 12.95M
$ 5.57M
17
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0688
+1.19%
+24.45%
+25.37%
$ 12.28M
$ 1.12M
18
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3548
-0.59%
+1.00%
-18.73%
$ 11.46M
$ 41.48K
19
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04434
-0.43%
+3.83%
-2.95%
$ 11.36M
$ 2.24M
20
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.0319
-0.28%
+4.49%
+4.63%
$ 11.08M
$ 2.65M
21
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02205
+0.32%
+5.89%
+1.98%
$ 10.22M
$ 3.20M
22
ORO
ORO
SN15
$ 6.72
-1.03%
+0.25%
+44.52%
$ 9.95M
$ 1.37M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0648
+0.94%
+4.19%
+10.03%
$ 9.57M
$ 150.61K
24
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03879
+0.21%
+8.79%
+5.48%
$ 9.39M
$ 1.50M
25
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004711
+0.28%
+1.98%
-3.66%
$ 8.36M
$ 62.44M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00445343
-0.06%
+0.00%
-1.14%
$ 6.77M
$ 59.17K
27
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002162
+3.11%
+4.99%
+32.95%
$ 6.35M
$ 619.94M
28
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.33
+2.31%
+0.19%
+13.68%
$ 6.25M
$ 1.29M
29
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00963665
-0.12%
+0.09%
+10.16%
$ 5.79M
$ 836.51K
30
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005558
-0.20%
+12.92%
+10.81%
$ 5.47M
$ 13.98M
31
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02142
+1.52%
+12.98%
+11.11%
$ 4.78M
$ 3.54M
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3263
-0.09%
-2.97%
+34.43%
$ 4.49M
$ 182.17K
33
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.360982
+0.47%
+0.21%
+17.88%
$ 3.61M
$ 16.93K
34
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03930977
+0.17%
+0.10%
+9.76%
$ 2.09M
$ 15.54K
35
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00205187
+1.43%
+0.46%
+59.18%
$ 1.97M
$ 31.60K
36
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00630822
-0.37%
+0.26%
+38.05%
$ 1.46M
$ 20.08K
37
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0246472
+0.59%
+0.14%
+34.58%
$ 1.21M
$ 659.72
38
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.95
+1.02%
+0.14%
+17.56%
$ 1.16M
$ 140.93
39
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 38.6
+1.47%
+0.11%
+19.17%
$ 1.16M
$ 3.16K
40
Print
Print
PRINT
$ 0.0010824
-0.41%
+0.16%
+28.13%
$ 990.81K
$ 948.88
41
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00073996
+0.83%
+0.03%
-37.08%
$ 739.96K
$ 223.16K
42
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.01043894
+1.00%
+0.50%
+35.18%
$ 719.45K
$ 2.92K
43
Messy Virgo
Messy Virgo
MESSY
$ 0.00067295
+2.00%
+0.19%
+19.43%
$ 664.13K
$ 1.96K
44
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.03143297
-0.84%
-0.01%
+7.80%
$ 633.91K
$ 642.26
45
Strawberry AI
Strawberry AI
BERRY
$ 0.00599633
+0.39%
+0.19%
+30.08%
$ 599.77K
$ 1.25K
46
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0012984
+0.22%
-4.92%
-5.48%
$ 597.66K
$ 47.79M
47
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00249591
+0.88%
+0.19%
+22.40%
$ 592.34K
$ 441.76
48
Wasabot
Wasabot
BOT
$ 0.00059539
0.00%
--
-0.34%
$ 551.98K
$ 577.53
49
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
$ 0.007917
+0.15%
+1.05%
-1.48%
$ 545.36K
$ 6.30M
50
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.0017166
-1.35%
-0.08%
-37.98%
$ 480.65K
$ 13.31K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডিএফএআই টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ডিএফএআই টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 139 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.70B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ডিএফএআই টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ডিএফএআই টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 47.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NUERO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ডিএফএআই টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 139 ডিএফএআই টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ডিএফএআই টোকেনগুলোর মধ্যে M, VELVET, TIBBIR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ডিএফএআই বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ডিএফএআই টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.70B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ডিএফএআই সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।