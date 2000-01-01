ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06148
-0.18%
+7.18%
+15.66%
$ 1.42B
$ 1.22M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6403
+2.71%
+13.82%
+15.58%
$ 430.31M
$ 483.56K
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.24669
+1.28%
+5.03%
+66.98%
$ 247.13M
$ 2.38M
4
OP
OP
OP
$ 0.09119
+0.25%
+10.78%
+6.39%
$ 196.03M
$ 961.70K
5
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04527
+1.13%
+8.07%
+6.55%
$ 32.34M
$ 2.72M
6
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01319
+0.08%
0.00%
-10.70%
$ 29.43M
$ 22.05M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07692
+0.76%
+2.17%
-3.67%
$ 23.58M
$ 1.82M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01917
+1.31%
+11.25%
+9.74%
$ 19.36M
$ 3.40M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3566
+0.35%
+1.24%
-17.54%
$ 11.50M
$ 41.32K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1695
+0.88%
-3.64%
+2.20%
$ 7.41M
$ 539.41K
11
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00973415
+0.75%
+0.10%
+11.59%
$ 5.85M
$ 839.07K
12
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003211
-0.75%
+6.66%
+6.52%
$ 5.49M
$ 3.97M
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007668
-2.09%
+2.45%
-2.66%
$ 3.76M
$ 7.35M
14
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00220516
+0.88%
+0.14%
+150.01%
$ 2.20M
$ 5.67K
15
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00213877
+1.09%
+0.52%
+65.55%
$ 2.05M
$ 33.99K
16
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00343335
-2.01%
-0.00%
+8.83%
$ 1.88M
$ 48.99
17
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00205782
+2.51%
+0.13%
+25.25%
$ 1.87M
$ 20.78K
18
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000010196
-0.40%
+12.07%
+4.70%
$ 1.79M
$ 6,705.32T
19
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00168927
+1.00%
--
+14.38%
$ 1.69M
$ 37.12
20
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.00156771
+1.98%
+0.16%
+3.15%
$ 1.56M
$ 5.64K
21
Vader
Vader
VADER
$ 0.00120548
+0.51%
+0.21%
+29.20%
$ 1.20M
$ 8.12K
22
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00107227
+5.27%
+0.36%
+15.15%
$ 1.07M
$ 26.97K
23
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00100148
+1.85%
+0.10%
+7.03%
$ 1.00M
$ 4.96K
24
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00086617
-1.13%
+0.07%
-25.40%
$ 866.29K
$ 10.11K
25
NODE
NODE
NODE
$ 0.005896
+0.10%
+0.03%
+0.70%
$ 787.01K
$ 9.02M
26
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00073338
+1.58%
--
+15.90%
$ 733.38K
$ 87.86
27
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00072461
-10.46%
+0.01%
-43.50%
$ 703.94K
$ 2.33K
28
ARC
ARC
ARC
$ 0.000668
0.00%
+30.50%
+29.25%
$ 696.28K
$ 6.74M
29
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00088778
+0.99%
+0.33%
+16.84%
$ 685.18K
$ 536.91K
30
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00072629
+2.18%
+0.68%
+47.42%
$ 544.72K
$ 49.11K
31
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00051906
+1.76%
-0.17%
+5.56%
$ 519.06K
$ 46.32K
32
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00109517
+1.67%
+0.15%
+8.15%
$ 506.71K
$ 767.52
33
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00043477
+0.84%
+0.13%
+6.95%
$ 434.27K
$ 4.78K
34
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00038705
+1.80%
+0.15%
+12.54%
$ 384.35K
$ 294.01
35
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.0003669
+1.55%
+0.14%
-10.76%
$ 364.50K
$ 2.82K
36
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00043881
+1.09%
+0.14%
+12.68%
$ 360.01K
$ 33.59
37
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.00185563
+0.83%
+0.15%
-6.23%
$ 358.98K
$ 466.39
38
BLEEEP by Virtuals
BLEEEP by Virtuals
BLEP
$ 0.00051123
+3.45%
+0.10%
-40.40%
$ 354.46K
$ 84.57K
39
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.0003446
+2.43%
+0.19%
+17.63%
$ 344.60K
$ 1.78K
40
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00081024
+1.81%
+0.33%
+31.80%
$ 324.10K
$ 5.26K
41
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00031512
+0.03%
+0.14%
+12.86%
$ 305.02K
$ 1.54K
42
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00030245
0.00%
--
+0.97%
$ 302.45K
$ 15.80
43
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.00028892
0.00%
+0.06%
+14.71%
$ 288.92K
$ 21.82
44
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.00042559
+0.66%
+0.41%
+34.86%
$ 288.39K
$ 19.97K
45
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00065108
+0.15%
+0.10%
-1.63%
$ 278.07K
$ 1.54K
46
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00027777
+1.59%
+0.45%
+9.38%
$ 277.77K
$ 8.02K
47
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00025643
+0.30%
+0.14%
+14.70%
$ 256.43K
$ 580.22
48
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00025453
0.00%
--
0.00%
$ 254.47K
$ 12.59
49
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.000248
0.00%
--
+17.19%
$ 247.95K
$ 2.25
50
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0.00023501
+0.83%
+0.15%
+43.36%
$ 235.01K
$ 248.21

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 209 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.47B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 30.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে EMMA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 209 ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে SKY, VIRTUAL, TIBBIR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.47B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ভার্চুয়াল প্রোটোকল ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।