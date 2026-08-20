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Aave Polygon WETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,246.59 USD। AMWETH-এর মার্কেট ক্যাপ 7,668,826 USD। AMWETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Aave Polygon WETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,246.59 USD। AMWETH-এর মার্কেট ক্যাপ 7,668,826 USD। AMWETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AMWETH সম্পর্কে আরও

AMWETH প্রাইসের তথ্য

AMWETH কী

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Aave Polygon WETH প্রাইস (AMWETH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AMWETH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$2,246.01
$2,246.01$2,246.01
+0.17%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Aave Polygon WETH (AMWETH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:31:31 (UTC+8)

Aave Polygon WETH-এর আজকের প্রাইস

আজ Aave Polygon WETH (AMWETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,246.59, যা গত 24 ঘণ্টায় 17.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AMWETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AMWETH-এর জন্য $ 2,246.59

Aave Polygon WETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 7,668,826 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.41K AMWETH। গত 24 ঘণ্টায়, AMWETH এর ট্রেড হয়েছে $ 1,912.22 (নিম্ন) এবং $ 2,324.74 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4,950.05 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 302.47

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AMWETH গত ঘণ্টায় -0.35% এবং গত 7 দিনে +18.67% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Aave Polygon WETH (AMWETH) এর মার্কেট তথ্য

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

3.41K
3.41K 3.41K

3,413.540673321845
3,413.540673321845 3,413.540673321845

Aave Polygon WETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 7.67M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। AMWETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.41K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3413.540673321845। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 7.67M

Aave Polygon WETH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1,912.22
$ 1,912.22$ 1,912.22
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 2,324.74
$ 2,324.74$ 2,324.74
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1,912.22
$ 1,912.22$ 1,912.22

$ 2,324.74
$ 2,324.74$ 2,324.74

$ 4,950.05
$ 4,950.05$ 4,950.05

$ 302.47
$ 302.47$ 302.47

-0.35%

+17.53%

+18.67%

+18.67%

Aave Polygon WETH (AMWETH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Aave Polygon WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +335.06 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave Polygon WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +371.4424288990 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave Polygon WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +668.8725228610 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave Polygon WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002168495992 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +335.06+17.53%
30 দিন$ +371.4424288990+16.53%
60 দিন$ +668.8725228610+29.77%
90 দিন$ +0.0002168495992+0.00%

Aave Polygon WETH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Aave Polygon WETH (AMWETH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AMWETH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Aave Polygon WETH (AMWETH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Aave Polygon WETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Aave Polygon WETH (AMWETH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Aave TokensPolygon Ecosystem

Aave Polygon WETH সম্পর্কে

আজ Aave Polygon WETH-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Aave Polygon WETH Tk276302.8315488131936000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 17.52%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

AMWETH-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Aave Polygon WETH-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Aave Polygon WETH-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

AMWETH আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk235179.4499860996288000 থেকে Tk285914.3166375653696000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

AMWETH-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Aave Polygon WETH-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Aave Tokens,Polygon Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, AMWETH-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aave Polygon WETH সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:31:31 (UTC+8)

Aave Polygon WETH (AMWETH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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