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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আভে টোকেন টোকেনসমূহ

আভে টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2,290.03
+0.61%
+0.19%
+22.41%
$ 5.50B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 97.59
-0.18%
+0.12%
+12.95%
$ 239.50M
$ 6.81K
3
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,602.81
+0.43%
+0.19%
+22.03%
$ 130.09M
--
4
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.13
0.00%
0.00%
-3.42%
$ 121.11M
$ 351.55K
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 40.69M
$ 4.58
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,449.99
+0.46%
+0.19%
+22.25%
$ 24.41M
$ 68.55K
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 2,291.72
+0.51%
+0.19%
+22.46%
$ 14.59M
--
9
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 2,291.72
+0.51%
+0.19%
+22.46%
$ 7.82M
--
10
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1.14
0.00%
--
-0.87%
$ 6.49M
$ 6.07
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1.008
0.00%
+0.00%
+0.50%
$ 2.13M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1.14
0.00%
+0.13%
0.00%
$ 896.69K
$ 2.41K
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 1.055
0.00%
+0.10%
-0.47%
$ 679.35K
$ 772.20
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2,858.1
+0.50%
+0.19%
+22.95%
$ 624.24K
$ 57.41K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0.091188
-0.19%
+0.11%
+6.76%
$ 353.66K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1.089
+0.37%
-0.07%
-6.92%
$ 283.20K
$ 125.84K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0.991463
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 215.27K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 2,289.53
-0.59%
+0.12%
+14.63%
$ 155.00K
$ 22.28K
19
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 2,393.65
+0.58%
+0.23%
+21.80%
$ 133.79K
$ 4.96K
20
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 0.999033
0.00%
-0.09%
-9.18%
$ 90.70K
$ 31.81K
21
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 0.999048
0.00%
0.00%
-3.75%
$ 88.88K
$ 351.68K
22
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 2,384.17
+0.55%
+0.19%
+22.78%
$ 83.73K
$ 113.38K
23
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2,668.85
+0.42%
--
+14.71%
$ 78.27K
$ 22.14K
24
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0.111775
0.00%
+0.05%
+4.18%
$ 53.76K
--
25
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1.032
-0.39%
-0.15%
-15.41%
$ 50.74K
$ 63.75K
26
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2,777.52
-1.01%
+0.16%
+19.40%
$ 31.24K
$ 88.85
27
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1.16
-0.85%
+0.03%
-2.52%
$ 26.13K
$ 61.80
28
Wrapped Aave Gnosis wstETH
Wrapped Aave Gnosis wstETH
WAGNOWSTETH
$ 2,777.61
+0.42%
+0.19%
+22.27%
$ 13.63K
$ 90.71K
29
Wrapped Aave Avalanche USDT
Wrapped Aave Avalanche USDT
WAAVAUSDT
$ 1.003
0.00%
-0.00%
-0.40%
$ 8.78K
$ 68.83K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আভে টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আভে টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 29 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $6.16B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আভে টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আভে টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 0.23% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WABASWETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আভে টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 29 আভে টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আভে টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে AWETH, STKAAVE, ACBETH অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আভে টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আভে টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $6.16B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আভে টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।