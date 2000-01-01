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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Virtual Protokol Ekosistemi tokenləri

Virtual Protokol Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05722
+0.46%
+5.12%
+8.21%
$ 1.33B
$ 1.05M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5808
-0.07%
-1.12%
-2.51%
$ 377.81M
$ 202.57K
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.23354
-0.06%
+23.92%
+63.43%
$ 235.16M
$ 1.78M
4
OP
OP
OP
$ 0.08302
+0.32%
-0.02%
-4.45%
$ 177.52M
$ 628.84K
5
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04231
+0.14%
+1.56%
-2.16%
$ 29.97M
$ 2.10M
6
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01311
+0.08%
-2.22%
-5.17%
$ 29.45M
$ 13.54M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07667
+0.16%
-0.89%
-3.80%
$ 23.11M
$ 1.29M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01738
-0.52%
0.00%
-4.36%
$ 17.31M
$ 3.43M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.34
+0.01%
-0.09%
-26.78%
$ 11.36M
$ 40.77K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1806
+1.68%
-1.36%
+5.16%
$ 7.81M
$ 479.81K
11
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00886694
+0.23%
+0.00%
+0.72%
$ 5.33M
$ 705.37K
12
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002965
-0.37%
+0.41%
-1.20%
$ 5.13M
$ 5.51M
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007379
-1.06%
-3.11%
-7.95%
$ 3.64M
$ 7.54M
14
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00195328
-0.12%
-0.31%
+112.51%
$ 1.95M
$ 23.25K
15
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00345648
+0.01%
-0.01%
+4.58%
$ 1.90M
$ 641.73
16
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00183616
+0.03%
-0.17%
+11.30%
$ 1.67M
$ 17.92K
17
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009236
+0.04%
-0.80%
-8.03%
$ 1.60M
$ 6,342.50T
18
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00152484
0.00%
+0.01%
-0.56%
$ 1.52M
$ 48.98
19
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.00136224
-0.08%
-0.07%
-13.84%
$ 1.35M
$ 4.10K
20
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00140631
-0.14%
+0.01%
+4.75%
$ 1.35M
$ 4.19K
21
Vader
Vader
VADER
$ 0.00101164
+1.38%
+0.02%
+3.23%
$ 1.01M
$ 13.02K
22
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00086851
-0.26%
-0.02%
-23.98%
$ 868.51K
$ 7.75K
23
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00079026
-0.29%
-0.01%
-18.59%
$ 790.26K
$ 3.12K
24
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00078724
-0.09%
-0.17%
-38.33%
$ 787.24K
$ 12.91K
25
NODE
NODE
NODE
$ 0.005896
0.00%
+0.20%
+0.82%
$ 786.74K
$ 10.45M
26
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00071968
-0.14%
+0.03%
-45.55%
$ 697.82K
$ 756.89
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00064933
0.00%
-0.00%
-2.91%
$ 649.33K
$ 16.25
28
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00062948
-0.26%
-0.03%
+7.65%
$ 629.52K
$ 39.95K
29
ARC
ARC
ARC
$ 0.000518
0.00%
-3.90%
-9.12%
$ 533.54K
$ 450.73K
30
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00067406
+0.74%
-0.06%
-12.11%
$ 516.79K
$ 56.72K
31
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00095836
-0.16%
+0.03%
-7.72%
$ 443.58K
$ 1.74K
32
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00058204
+1.52%
+0.30%
-2.55%
$ 436.53K
$ 33.09K
33
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00038547
-0.04%
-0.04%
-12.00%
$ 385.41K
$ 2.70K
34
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00033788
-0.26%
-0.01%
-7.03%
$ 335.52K
$ 21.27
35
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.00032874
+0.39%
-0.01%
-16.43%
$ 326.80K
$ 4.62K
36
BLEEEP by Virtuals
BLEEEP by Virtuals
BLEP
$ 0.00046384
+0.01%
-0.21%
-54.37%
$ 319.73K
$ 26.02K
37
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00038793
+0.02%
-0.01%
-5.93%
$ 317.92K
$ 147.96
38
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.00163266
+0.46%
-0.07%
-26.23%
$ 316.15K
$ 5.56K
39
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00030245
0.00%
+0.01%
+0.97%
$ 302.45K
$ 15.80
40
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00029084
-0.15%
-0.01%
-6.34%
$ 290.86K
$ 1.01K
41
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.0002755
-0.26%
-0.00%
+1.56%
$ 275.51K
$ 3.74
42
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027756
-0.07%
-0.00%
-3.73%
$ 268.37K
$ 115.17
43
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00025453
0.00%
--
0.00%
$ 254.47K
$ 12.59
44
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00059565
-0.21%
-0.03%
-13.37%
$ 254.43K
$ 451.76
45
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00061107
-0.26%
-0.03%
-4.42%
$ 244.44K
$ 739.03
46
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.00023699
0.00%
+0.01%
+11.98%
$ 236.93K
$ 72.19
47
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.00034443
-0.93%
+0.19%
-7.59%
$ 233.35K
$ 4.67K
48
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00022565
-0.26%
-0.01%
-2.61%
$ 225.65K
$ 3.71
49
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0.00020505
-0.12%
-0.01%
+17.78%
$ 205.01K
$ 223.29
50
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0.00019841
-0.21%
--
-17.62%
$ 198.45K
$ 10.69

Tez-tez verilən suallar

Virtual Protokol Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Virtual Protokol Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 210 tokenləri və ümumi $2.29B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Virtual Protokol Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Virtual Protokol Ekosistemi tokenləri arasında TIBBIR son 24 saat ərzində 23.92% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Virtual Protokol Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 210 Virtual Protokol Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Virtual Protokol Ekosistemi tokenlərinə SKY, VIRTUAL, TIBBIR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Virtual Protokol Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Virtual Protokol Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.29B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Virtual Protokol Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.