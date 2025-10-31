Bugünkü canlı Axelrod by Virtuals qiyməti 0,0173797 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AXR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AXR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Axelrod by Virtuals qiyməti 0,0173797 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AXR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AXR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Axelrod by Virtuals Qiyməti (AXR)

1 AXR / USD Canlı Qiyməti:

$0,0173797
$0,0173797$0,0173797
+7,30%1D
Axelrod by Virtuals (AXR) Canlı Qiymət Qrafiki
Axelrod by Virtuals (AXR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+4,72%

+7,39%

+229,93%

+229,93%

Axelrod by Virtuals (AXR) canlı qiyməti $0,0173797. AXR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01240639 və ən yüksək $ 0,01848738 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AXR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04937155, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00163668 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AXR son bir saat ərzində +4,72%, 24 saat ərzində +7,39% və son 7 gündə isə +229,93% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Axelrod by Virtuals (AXR) Bazar Məlumatları

Axelrod by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,16M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AXR üzrə dövriyyədə olan təklif 642,14M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 17,38M təşkil edir.

Axelrod by Virtuals (AXR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Axelrod by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0011954.
Son 30 gündə Axelrod by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0279011652.
Son 60 gündə Axelrod by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0063328255.
Son 90 gündə Axelrod by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00082997189892615.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0011954+7,39%
30 Gün$ +0,0279011652+160,54%
60 Gün$ +0,0063328255+36,44%
90 Gün$ -0,00082997189892615-4,55%

Axelrod by Virtuals (AXR) Nədir?

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Axelrod by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Axelrod by Virtuals (AXR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Axelrod by Virtuals (AXR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Axelrod by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Axelrod by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AXR Aktivindən Yerli Valyutalara

Axelrod by Virtuals (AXR) Tokenomikası

Axelrod by Virtuals (AXR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AXR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Axelrod by Virtuals (AXR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Axelrod by Virtuals (AXR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AXR qiyməti 0,0173797 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AXR / USD cari qiyməti nədir?
AXR / USD cari qiyməti $ 0,0173797 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Axelrod by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
AXR üçün bazar dəyəri $ 11,16M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AXR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AXR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 642,14M USD təşkil edir.
AXR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AXR ATH qiyməti olan 0,04937155 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AXR qiyməti (ATL) nədir?
AXR ATL qiyməti olan 0,00163668 USD dəyərinə endi.
AXR ticarət həcmi nədir?
AXR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AXR bu il daha da yüksələcək?
AXR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AXR qiymət proqnozuna baxın.
Axelrod by Virtuals (AXR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

