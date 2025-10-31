Bugünkü canlı Waveform by Virtuals qiyməti 0,00552312 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WAVE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WAVE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Waveform by Virtuals qiyməti 0,00552312 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WAVE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WAVE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WAVE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WAVE Qiymət Məlumatları

WAVE Rəsmi Veb-saytı

WAVE Tokenomikası

WAVE Qiymət Proqnozu

Waveform by Virtuals Logosu

Waveform by Virtuals Qiyməti (WAVE)

Siyahıya alınmadı

1 WAVE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00554912
$0,00554912$0,00554912
-9,60%1D
mexc
USD
Waveform by Virtuals (WAVE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:49 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00504867
$ 0,00504867$ 0,00504867
24 saat Aşağı
$ 0,00629841
$ 0,00629841$ 0,00629841
24 saat Yüksək

$ 0,00504867
$ 0,00504867$ 0,00504867

$ 0,00629841
$ 0,00629841$ 0,00629841

$ 0,01712062
$ 0,01712062$ 0,01712062

$ 0,00486369
$ 0,00486369$ 0,00486369

+0,98%

-10,13%

-9,05%

-9,05%

Waveform by Virtuals (WAVE) canlı qiyməti $0,00552312. WAVE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00504867 və ən yüksək $ 0,00629841 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WAVE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01712062, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00486369 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WAVE son bir saat ərzində +0,98%, 24 saat ərzində -10,13% və son 7 gündə isə -9,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Waveform by Virtuals (WAVE) Bazar Məlumatları

$ 5,52M
$ 5,52M$ 5,52M

--
----

$ 5,52M
$ 5,52M$ 5,52M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Waveform by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,52M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WAVE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,52M təşkil edir.

Waveform by Virtuals (WAVE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Waveform by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000622681273114043.
Son 30 gündə Waveform by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0029894792.
Son 60 gündə Waveform by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Waveform by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000622681273114043-10,13%
30 Gün$ -0,0029894792-54,12%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Waveform by Virtuals (WAVE) Nədir?

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Waveform by Virtuals (WAVE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Waveform by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Waveform by Virtuals (WAVE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Waveform by Virtuals (WAVE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Waveform by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Waveform by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WAVE Aktivindən Yerli Valyutalara

Waveform by Virtuals (WAVE) Tokenomikası

Waveform by Virtuals (WAVE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WAVE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Waveform by Virtuals (WAVE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Waveform by Virtuals (WAVE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WAVE qiyməti 0,00552312 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WAVE / USD cari qiyməti nədir?
WAVE / USD cari qiyməti $ 0,00552312 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Waveform by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
WAVE üçün bazar dəyəri $ 5,52M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WAVE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WAVE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
WAVE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WAVE ATH qiyməti olan 0,01712062 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WAVE qiyməti (ATL) nədir?
WAVE ATL qiyməti olan 0,00486369 USD dəyərinə endi.
WAVE ticarət həcmi nədir?
WAVE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WAVE bu il daha da yüksələcək?
WAVE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WAVE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:49 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.603,47
$3.827,65
$0,02980
$185,44
$1,0000
$3.827,65
$109.603,47
$185,44
$2,4801
$0,18440
$0,00000
$0,00000
$0,00000
$0,002955
$0,00952
$0,0043099
$0,0536
$0,0000000000000000000000030301
$0,25516
$2,4514
