MIN

Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

AdMIN

SıralamaNo.688

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi1,426,183,377.65269

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat3,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.06410918716052975,2024-12-03

Ən Aşağı Qiymət0.010312705914057163,2023-01-01

İctimai BlokçeynADA

TəqdimatMinswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.