Bugünkü canlı Freya Protocol qiyməti 0,01046811 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FREYA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

Freya Protocol Qiyməti (FREYA)

Siyahıya alınmadı

1 FREYA / USD Canlı Qiyməti:

$0,01048511
$0,01048511
-6,20%1D
mexc
USD
Freya Protocol (FREYA) Canlı Qiymət Qrafiki
Freya Protocol (FREYA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00984689
$ 0,00984689
24 saat Aşağı
$ 0,01160666
$ 0,01160666
24 saat Yüksək

$ 0,00984689
$ 0,00984689

$ 0,01160666
$ 0,01160666

$ 0,04563979
$ 0,04563979

$ 0
$ 0

+6,03%

-6,36%

-26,67%

-26,67%

Freya Protocol (FREYA) canlı qiyməti $0,01046811. FREYA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00984689 və ən yüksək $ 0,01160666 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FREYA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04563979, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FREYA son bir saat ərzində +6,03%, 24 saat ərzində -6,36% və son 7 gündə isə -26,67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Freya Protocol (FREYA) Bazar Məlumatları

$ 5,26M
$ 5,26M

--
--

$ 5,76M
$ 5,76M

500,31M
500,31M

548.599.973,8588991
548.599.973,8588991

Freya Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,26M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FREYA üzrə dövriyyədə olan təklif 500,31M, ümumi təklif isə 548599973.8588991 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,76M təşkil edir.

Freya Protocol (FREYA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Freya Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00071151394480875.
Son 30 gündə Freya Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0015301780.
Son 60 gündə Freya Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0022081724.
Son 90 gündə Freya Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,001904191262684383.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00071151394480875-6,36%
30 Gün$ -0,0015301780-14,61%
60 Gün$ -0,0022081724-21,09%
90 Gün$ +0,001904191262684383+22,24%

Freya Protocol (FREYA) Nədir?

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Freya Protocol (FREYA) Mənbəyi

Freya Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Freya Protocol (FREYA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Freya Protocol (FREYA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Freya Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Freya Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FREYA Aktivindən Yerli Valyutalara

Freya Protocol (FREYA) Tokenomikası

Freya Protocol (FREYA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FREYA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Freya Protocol (FREYA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Freya Protocol (FREYA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FREYA qiyməti 0,01046811 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FREYA / USD cari qiyməti nədir?
FREYA / USD cari qiyməti $ 0,01046811 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Freya Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
FREYA üçün bazar dəyəri $ 5,26M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FREYA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FREYA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 500,31M USD təşkil edir.
FREYA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FREYA ATH qiyməti olan 0,04563979 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FREYA qiyməti (ATL) nədir?
FREYA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FREYA ticarət həcmi nədir?
FREYA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FREYA bu il daha da yüksələcək?
FREYA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FREYA qiymət proqnozuna baxın.
Freya Protocol (FREYA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.793,12

$3.856,09

$0,03023

$185,77

$0,9999

