Bugünkü canlı VERONICA by Virtuals qiyməti 0,00125261 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VERONICA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VERONICA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı VERONICA by Virtuals qiyməti 0,00125261 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VERONICA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VERONICA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VERONICA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VERONICA Qiymət Məlumatları

VERONICA Rəsmi Veb-saytı

VERONICA Tokenomikası

VERONICA Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

VERONICA by Virtuals Logosu

VERONICA by Virtuals Qiyməti (VERONICA)

Siyahıya alınmadı

1 VERONICA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00125261
$0,00125261$0,00125261
-5,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
VERONICA by Virtuals (VERONICA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:54:34 (UTC+8)

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0011364
$ 0,0011364$ 0,0011364
24 saat Aşağı
$ 0,00137359
$ 0,00137359$ 0,00137359
24 saat Yüksək

$ 0,0011364
$ 0,0011364$ 0,0011364

$ 0,00137359
$ 0,00137359$ 0,00137359

$ 0,00233193
$ 0,00233193$ 0,00233193

$ 0
$ 0$ 0

-1,21%

-5,49%

+52,89%

+52,89%

VERONICA by Virtuals (VERONICA) canlı qiyməti $0,00125261. VERONICA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0011364 və ən yüksək $ 0,00137359 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VERONICA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00233193, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VERONICA son bir saat ərzində -1,21%, 24 saat ərzində -5,49% və son 7 gündə isə +52,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Bazar Məlumatları

$ 1,28M
$ 1,28M$ 1,28M

--
----

$ 1,28M
$ 1,28M$ 1,28M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

VERONICA by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,28M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VERONICA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,28M təşkil edir.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində VERONICA by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə VERONICA by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000268872.
Son 60 gündə VERONICA by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə VERONICA by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,49%
30 Gün$ -0,0000268872-2,14%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Nədir?

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

VERONICA by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

VERONICA by Virtuals (VERONICA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? VERONICA by Virtuals (VERONICA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? VERONICA by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

VERONICA by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VERONICA Aktivindən Yerli Valyutalara

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Tokenomikası

VERONICA by Virtuals (VERONICA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VERONICA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: VERONICA by Virtuals (VERONICA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü VERONICA by Virtuals (VERONICA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VERONICA qiyməti 0,00125261 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VERONICA / USD cari qiyməti nədir?
VERONICA / USD cari qiyməti $ 0,00125261 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VERONICA by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
VERONICA üçün bazar dəyəri $ 1,28M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VERONICA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VERONICA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
VERONICA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VERONICA ATH qiyməti olan 0,00233193 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VERONICA qiyməti (ATL) nədir?
VERONICA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VERONICA ticarət həcmi nədir?
VERONICA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VERONICA bu il daha da yüksələcək?
VERONICA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VERONICA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:54:34 (UTC+8)

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.570,48
$109.570,48$109.570,48

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,91
$3.826,91$3.826,91

+1,40%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02956
$0,02956$0,02956

+18,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,32
$185,32$185,32

+0,12%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,91
$3.826,91$3.826,91

+1,40%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.570,48
$109.570,48$109.570,48

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,32
$185,32$185,32

+0,12%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4797
$2,4797$2,4797

+1,05%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18437
$0,18437$0,18437

+2,04%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044077
$0,0044077$0,0044077

+4.797,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25180
$0,25180$0,25180

+102,91%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4670
$2,4670$2,4670

+90,03%