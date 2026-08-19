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Bugünkü canlı Atlético de Madrid qiyməti 1,3531 AZN təşkil edir.ATM bazar həddi 11.448.860,5448 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ATM - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Atlético de Madrid qiyməti 1,3531 AZN təşkil edir.ATM bazar həddi 11.448.860,5448 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ATM - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Atlético de Madrid qiyməti(ATM)

1 ATM / AZN Canlı Qiyməti:

₼2,30027
₼2,30027₼2,30027
-2,54%1D
AZN
Atlético de Madrid (ATM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 10:31:52 (UTC+8)

Atlético de Madrid bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Atlético de Madrid (ATM) qiyməti son 24 saat ərzində olan 2,54% dəyişkənlik ilə ₼ 1,3531 təşkil edir. Cari ATM - AZN konvertasiya dərəcəsi ATM üzrə ₼ 1,3531 təşkil edir.

Atlético de Madrid hazırda ₼ 11,45M bazar kapitallaşması ilə #1004 sıradadır və 8,46M ATM dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ATM bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 1,3326 (aşağı) və ₼ 1,4187 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 103,897755577, ən aşağı isə ₼ 1,28057030348309833 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ATM son bir saatda -0,34% və son 7 gündə -10,67% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 57,10K səviyyəsinə çatıb.

Atlético de Madrid (ATM) Bazar Məlumatları

No.1004

₼ 11,45M
₼ 11,45M₼ 11,45M

₼ 57,10K
₼ 57,10K₼ 57,10K

₼ 13,53M
₼ 13,53M₼ 13,53M

8,46M
8,46M 8,46M

10.000.000
10.000.000 10.000.000

10.000.000
10.000.000 10.000.000

84,61%

CHZ

Atlético de Madrid üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 11,45M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 57,10K təşkil edir. ATM üzrə dövriyyədə olan təklif 8,46M, ümumi təklif isə 10000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 13,53M təşkil edir.

Atlético de Madrid qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 1,3326
₼ 1,3326₼ 1,3326
24 saat Aşağı
₼ 1,4187
₼ 1,4187₼ 1,4187
24 saat Yüksək

₼ 1,3326
₼ 1,3326₼ 1,3326

₼ 1,4187
₼ 1,4187₼ 1,4187

₼ 103,897755577
₼ 103,897755577₼ 103,897755577

₼ 1,28057030348309833
₼ 1,28057030348309833₼ 1,28057030348309833

-0,34%

-2,54%

-10,67%

-10,67%

Atlético de Madrid (ATM) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Atlético de Madrid qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,05995-2,54%
30 Gün₼ -1,413-51,09%
60 Gün₼ -0,2091-13,39%
90 Gün₼ +0,3128+30,06%
Bugünkü Atlético de Madrid Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ATM ₼ -0,05995 (-2,54%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Atlético de Madrid 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -1,413 (-51,09%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Atlético de Madrid 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ATM ₼ -0,2091 (-13,39%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Atlético de Madrid 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ +0,3128 (+30,06%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Atlético de Madrid (ATM) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Atlético de Madrid Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Atlético de Madrid üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Atlético de Madrid (ATM) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ATM üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Atlético de Madrid (ATM) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Atlético de Madrid qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Atlético de Madrid qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Atlético de Madrid Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ATM qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Atlético de Madrid almaq və investisiya qoymaq qaydası

Atlético de Madrid ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də ATM almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Atlético de Madrid almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Atlético de Madrid (ATM) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Atlético de Madrid dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Atlético de Madrid (ATM) Alınır Təlimatı

Atlético de Madrid ilə edə biləcəkləriniz

Atlético de Madrid sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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MEXC-də Atlético de Madrid (ATM) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Atlético de Madrid (ATM) Nədir?

The Atletico de Madrid Fan Token (ATM) is a utility token that gives Atletico de Madrid Football Club ("Atletico de Madrid") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Atlético de Madrid Mənbəyi

Atlético de Madrid haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Atlético de Madrid Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Atlético de Madrid Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 10:31:52 (UTC+8)

Atlético de Madrid (ATM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Atlético de Madrid haqqında daha çox məlumat əldə edin

ATM USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli ATM uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də ATM USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Atlético de Madrid (ATM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Atlético de Madrid qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ATM/USDT
₼2,29789
₼2,29789₼2,29789
-2,18%
41.84K (USDT)

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ATM / AZN Kalkulyatoru

Miqdar

ATM
ATM
AZN
AZN

1 ATM = 2,30026 AZN