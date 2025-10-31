Bugünkü canlı Sage by Virtuals qiyməti 0,0012658 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sage by Virtuals qiyməti 0,0012658 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SAGE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SAGE Qiymət Məlumatları

SAGE Rəsmi Veb-saytı

SAGE Tokenomikası

SAGE Qiymət Proqnozu

Sage by Virtuals Logosu

Sage by Virtuals Qiyməti (SAGE)

1 SAGE / USD Canlı Qiyməti:

$0,0012658
$0,0012658
-6,40%1D
Sage by Virtuals (SAGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Sage by Virtuals (SAGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+2,46%

-6,43%

+54,99%

+54,99%

Sage by Virtuals (SAGE) canlı qiyməti $0,0012658. SAGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00112821 və ən yüksək $ 0,00144128 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SAGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00686891, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SAGE son bir saat ərzində +2,46%, 24 saat ərzində -6,43% və son 7 gündə isə +54,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sage by Virtuals (SAGE) Bazar Məlumatları

Sage by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,25M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SAGE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,25M təşkil edir.

Sage by Virtuals (SAGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sage by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Sage by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003344473.
Son 60 gündə Sage by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008765067.
Son 90 gündə Sage by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,43%
30 Gün$ -0,0003344473-26,42%
60 Gün$ -0,0008765067-69,24%
90 Gün$ 0--

Sage by Virtuals (SAGE) Nədir?

Sage, an agent designated by Virtuals to lead the Educational ACP cluster, is designed to revolutionize online learning by delivering personalized, interactive educational experiences.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sage by Virtuals (SAGE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Sage by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Sage by Virtuals (SAGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sage by Virtuals (SAGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sage by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sage by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SAGE Aktivindən Yerli Valyutalara

Sage by Virtuals (SAGE) Tokenomikası

Sage by Virtuals (SAGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SAGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sage by Virtuals (SAGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sage by Virtuals (SAGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SAGE qiyməti 0,0012658 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SAGE / USD cari qiyməti nədir?
SAGE / USD cari qiyməti $ 0,0012658 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sage by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
SAGE üçün bazar dəyəri $ 1,25M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SAGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SAGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
SAGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SAGE ATH qiyməti olan 0,00686891 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SAGE qiyməti (ATL) nədir?
SAGE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SAGE ticarət həcmi nədir?
SAGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SAGE bu il daha da yüksələcək?
SAGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SAGE qiymət proqnozuna baxın.
Sage by Virtuals (SAGE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

