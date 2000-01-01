Pump.fun ekosistemi məşhur Pump.fun buraxılış platforması vasitəsilə yaradılan və ticarət edilən yüksək spekulyativ memkoinləri əhatə edir. Bu sektor əsasən viral internet mədəniyyəti və fərdi investorların ani bazar reaksiyası ilə idarə olunan sürətli inkişaf edən mikrokapital bazarını təmsil edir. Bu, kripto icmasındakı həddindən artıq onçeyn likvidlik və son spekulyativ trendlər üçün bir göstərici kimi xidmət edir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pump.fun Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.