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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Pump.fun ekosistem tokenləri

Pump.fun ekosistemi məşhur Pump.fun buraxılış platforması vasitəsilə yaradılan və ticarət edilən yüksək spekulyativ memkoinləri əhatə edir. Bu sektor əsasən viral internet mədəniyyəti və fərdi investorların ani bazar reaksiyası ilə idarə olunan sürətli inkişaf edən mikrokapital bazarını təmsil edir. Bu, kripto icmasındakı həddindən artıq onçeyn likvidlik və son spekulyativ trendlər üçün bir göstərici kimi xidmət edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,724.11
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,927.02
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
3
Solana
Solana
SOL
$ 77.71
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
4
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.0906
+0.21%
-1.03%
-7.29%
$ 3.52B
$ 2.47M
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004474
-0.31%
+1.11%
+0.29%
$ 2.64B
$ 130.78B
6
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 192.93
+0.21%
+0.24%
-4.19%
$ 2.12B
$ 3.96K
7
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06032
-0.26%
-0.46%
+9.80%
$ 1.92B
$ 722.20K
8
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.62442
-3.77%
+59.18%
+132.48%
$ 1.35B
$ 23.93M
9
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7785
+0.54%
+5.26%
+1.30%
$ 1.31B
$ 1.53M
10
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002615
+0.42%
+1.52%
-3.59%
$ 1.08B
$ 49.47B
11
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07987
+0.83%
+3.99%
+0.56%
$ 715.99M
$ 667.68K
12
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15092
-0.36%
-4.98%
-4.91%
$ 150.94M
$ 820.19K
13
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14518
+0.24%
+0.94%
+6.35%
$ 144.01M
$ 823.67K
14
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02276
+0.44%
+0.94%
-12.95%
$ 143.74M
$ 2.72M
15
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4277
+4.34%
+2.38%
-0.45%
$ 142.49M
$ 897.11K
16
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1374
+0.22%
+0.59%
-1.58%
$ 136.74M
$ 1.39M
17
Vision
Vision
VSN
$ 0.03553
0.00%
+0.85%
-1.06%
$ 129.00M
$ 1.58M
18
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06389
+0.19%
+0.81%
+0.11%
$ 126.68M
$ 865.59K
19
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35536
+1.26%
-3.88%
-6.26%
$ 119.15M
$ 213.00K
20
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.075
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
21
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3699
+0.43%
+0.57%
-4.45%
$ 92.37M
$ 240.17K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003777
+0.03%
-1.02%
-3.53%
$ 75.89M
$ 15.62M
23
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07076
-0.27%
-1.74%
-4.02%
$ 70.61M
$ 801.22K
24
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.863
-0.34%
-1.66%
-4.81%
$ 69.80M
$ 17.16K
25
would
would
WOULD
$ 0.06974
+0.48%
+0.02%
-7.21%
$ 69.70M
$ 21.76K
26
0x
0x
ZRX
$ 0.07487
-0.01%
+1.08%
-3.95%
$ 63.51M
$ 761.91K
27
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2662
-0.08%
+0.08%
+3.52%
$ 63.19M
$ 369.72K
28
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.174
+1.28%
+2.11%
-12.93%
$ 62.14M
$ 529.86K
29
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006025
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
30
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.055285
-0.49%
-2.33%
-7.09%
$ 55.22M
$ 1.12M
31
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008124
-0.15%
-0.20%
+0.12%
$ 48.89M
$ 12.45M
32
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02749
-0.25%
-1.04%
-14.49%
$ 45.86M
$ 2.14M
33
Xphere
Xphere
XP
$ 0.01629
+0.43%
+1.40%
-0.87%
$ 45.24M
$ 4.39M
34
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000986
+0.10%
0.00%
-2.09%
$ 41.39M
$ 557.95M
35
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.041382
-0.97%
-0.87%
+8.68%
$ 41.14M
$ 1.91M
36
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04128
+0.15%
-1.34%
-3.79%
$ 41.12M
$ 1.80M
37
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07797
-0.37%
+7.45%
-1.02%
$ 40.48M
$ 946.99K
38
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005124
+0.02%
-1.45%
-2.82%
$ 38.67M
$ 12.22M
39
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01005
+0.10%
-2.33%
-5.19%
$ 37.22M
$ 5.68M
40
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04805
+0.31%
+1.24%
-2.51%
$ 37.14M
$ 1.73M
41
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.036797
-0.26%
-2.78%
-2.27%
$ 36.58M
$ 3.15M
42
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3656
-0.81%
+2.27%
+3.34%
$ 36.56M
$ 153.08K
43
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03544
+0.20%
+0.34%
-3.04%
$ 35.07M
$ 1.86M
44
Propy
Propy
PRO
$ 0.3211
+0.09%
-0.12%
-5.61%
$ 32.13M
$ 175.08K
45
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 31.96M
$ 9.05K
46
ME
ME
ME
$ 0.05729
-0.30%
-1.87%
-9.62%
$ 30.94M
$ 936.45K
47
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004613
+0.22%
-1.12%
-5.44%
$ 29.26M
$ 122.87M
48
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002716
+0.07%
+1.42%
+3.55%
$ 27.07M
$ 3.45T
49
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1937
-1.39%
+5.30%
-9.83%
$ 26.46M
$ 503.98K
50
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02115
+0.62%
+2.52%
+11.32%
$ 26.18M
$ 4.05M

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta bazarında Pump.fun ekosistemi nədir?
Pump.fun ekosisteminə Pump.fun platforması vasitəsilə yaradılan və ticarət edilən yüksək spekulyativ Memkoinlər daxildir ki, bu da istənilən istifadəçiyə sıfır kodlaşdırma biliyi ilə dərhal yeni bir kriptovalyuta buraxmağa imkan verir.
Pump.fun ekosistemində təklifə əsasən qiyməti müəyyən edən əyri mexanizmi necə işləyir?
Pump.fun ekosistemi yeni buraxılmış tokenin qiyməti daha çox istifadəçi tokeni aldıqca avtomatik olaraq artdığı və ənənəvi marketmeykelərə etibar etmədən ani likvidlik təmin etdiyi riyazi bir əlaqə əyrisindən istifadə edir.
Pump.fun ekosistemi niyə həddindən artıq token dəyişkənliyi yaşayır?
Pump.fun ekosistemi həddindən artıq dəyişkənlik yaşayır, çünki tokenlərin yaradılmasına maneə demək olar ki, sıfırdır və bu da sırf viral internet mədəniyyəti və sürətli pərakəndə satış spekulyasiyaları ilə idarə olunan minlərlə mikrokapitallaşma tokeninə səbəb olur.
Pump.fun tokeni bazar kapitallaşması hədəfinə çatdıqda nə baş verir?
Pump.fun tokeni müəyyən bir bazar kapitallaşma həddinə çatdıqda, tokenin likvidliyi avtomatik olaraq Raydium kimi mərkəzləşdirilməmiş birjaya köçürülür və tərtibatçıların Rug Pull fırıldaqlarının qarşısını almaq üçün likvidlik fondu daimi olaraq kilidlənir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pump.fun Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.