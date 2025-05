AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

SıralamaNo.518

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.18%

Dövriyyə Təklifi605,921,992

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat999,867,303

Dövriyyə Faizi0.6059%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi35.429399334216264,2022-01-16

Ən Aşağı Qiymət0.04756432776797119,2023-10-19

İctimai BlokçeynETH

