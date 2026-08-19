Canton Network qiyməti(CC)
Bu gün canlı Canton Network (CC) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1,11% dəyişkənlik ilə ₼ 0,09013 təşkil edir. Cari CC - AZN konvertasiya dərəcəsi CC üzrə ₼ 0,09013 təşkil edir.
Canton Network hazırda ₼ 3,50B bazar kapitallaşması ilə #16 sıradadır və 38,80B CC dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində CC bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,08989 (aşağı) və ₼ 0,09305 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,33026767091820383, ən aşağı isə ₼ 0,100218072961020847 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində CC son bir saatda -0,14% və son 7 gündə -10,23% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 219,88K səviyyəsinə çatıb.
No.16
0,28%
CANTON
Canton Network üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 3,50B və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 219,88K təşkil edir. CC üzrə dövriyyədə olan təklif 38,80B, ümumi təklif isə 38801383741.72138934 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 3,50B təşkil edir.
-0,14%
-1,11%
-10,23%
-10,23%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Canton Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (AZN)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|₼ -0,0017198
|-1,11%
|30 Gün
|₼ -0,03721
|-29,23%
|60 Gün
|₼ -0,0622
|-40,84%
|90 Gün
|₼ -0,0653
|-42,02%
Bu gün CC ₼ -0,0017198 (-1,11%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət ₼ -0,03721 (-29,23%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə CC ₼ -0,0622 (-40,84%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,0653 (-42,02%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
Canton Network (CC) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
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2040-cı ildə Canton Network qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
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The Canton Network is the only public, permissionless blockchain purpose-built for institutional finance– uniquely combining privacy, compliance, and scalability. Governed by the Canton Foundation with participation from leading global financial institutions, Canton enables real-time, secure synchronization and settlement across multiple asset classes on a shared, interoperable infrastructure. The network is powered by its native token, Canton Coin, and supports decentralized governance and collaborative application development. It’s the proven link between the promise of blockchain and the power of global finance, making finance flow the way it should.
Canton Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
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|02-11 14:20:00
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Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
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