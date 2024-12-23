سعر Vidya (VIDYA)
سعر Vidya (VIDYA) المباشر لليوم هو USD 0.065494. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.79M. يتم تحديث سعر VIDYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vidya الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.82K
- تغيير سعر Vidya خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.56M
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خلال اليوم، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ -0.0017208014985402 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ +0.0013352851 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ +0.0304633945 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ +0.013648213960123615 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0017208014985402
|-2.56%
|30 يوم
|$ +0.0013352851
|+2.04%
|60 يوم
|$ +0.0304633945
|+46.51%
|90 يوم
|$ +0.013648213960123615
|+26.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vidya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.56%
-11.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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