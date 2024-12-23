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سعر Vidya (VIDYA) المباشر لليوم هو USD 0.065494 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.79M . يتم تحديث سعر VIDYA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vidya الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.82K - تغيير سعر Vidya خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.56M

أداء سعر Vidya (VIDYA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ -0.0017208014985402 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ +0.0013352851 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ +0.0304633945 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vidya مقابل USD هو $ +0.013648213960123615 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0017208014985402 -2.56% 30 يوم $ +0.0013352851 +2.04% 60 يوم $ +0.0304633945 +46.51% 90 يوم $ +0.013648213960123615 +26.32%

تحليل سعر Vidya (VIDYA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vidya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057239$ 0.057239 $ 0.057239 24 ساعة مرتفع $ 0.068417$ 0.068417 $ 0.068417 عالية طوال الوقت $ 0.554225$ 0.554225 $ 0.554225 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -11.54%

معلومات سوق Vidya (VIDYA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: