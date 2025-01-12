سعر VIBE ($VIBE)
سعر VIBE ($VIBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.88K. يتم تحديث سعر $VIBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VIBE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.08
- تغيير سعر VIBE خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر VIBE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VIBE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VIBE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VIBE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ 0
|-32.96%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VIBE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-0.29%
-26.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just spread some good and loved vibes ! 🐇💞 We are are to change the vision of Solana. No more Pvp or Rug, only good and loved vibes ! I try to construct a community. I want people come in he project because he like my vision or the meme and not in only goal to make monay easilly. Cook some meme, discuss from all and nothing, enjoy some good word, just Love and Vibe ! Thenroad can be difficultnbe the rewar can be great.
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