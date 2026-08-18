سعر Universal Basic Compute اليوم

السعر المباشر لمشروع Universal Basic Compute (UBC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UBC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UBC.

يحتل Universal Basic Compute حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40,089، مع عرض متداول قدره 994.96M UBC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UBC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.096666، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UBC بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-0.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Universal Basic Compute (UBC)

القيمة السوقية $ 40.09K$ 40.09K $ 40.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.09K$ 40.09K $ 40.09K إمداد دورة التداول 994.96M 994.96M 994.96M إجمالي العرض 999,791,159.608702 999,791,159.608702 999,791,159.608702

القيمة السوقية الحالية لـ Universal Basic Compute هي $ 40.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UBC يبلغ 994.96M، مع إجمالي عرض 999791159.608702. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.09K.