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سعر Universal Basic Compute المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ UBC هي 40,089 USD. تابع تحديثات أسعار UBC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Universal Basic Compute المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ UBC هي 40,089 USD. تابع تحديثات أسعار UBC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو UBC

الوثيقة البيضاء لـ UBC

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سعر Universal Basic Compute (UBC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 UBC إلى USD:

$0.00003992
$0.00003992$0.00003992
+1.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Universal Basic Compute (UBC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:26:48 (UTC+8)

سعر Universal Basic Compute اليوم

السعر المباشر لمشروع Universal Basic Compute (UBC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UBC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UBC.

يحتل Universal Basic Compute حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40,089، مع عرض متداول قدره 994.96M UBC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UBC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.096666، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UBC بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-0.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Universal Basic Compute (UBC)

$ 40.09K
$ 40.09K$ 40.09K

--
----

$ 40.09K
$ 40.09K$ 40.09K

994.96M
994.96M 994.96M

999,791,159.608702
999,791,159.608702 999,791,159.608702

القيمة السوقية الحالية لـ Universal Basic Compute هي $ 40.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UBC يبلغ 994.96M، مع إجمالي عرض 999791159.608702. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.09K.

سجل سعر Universal Basic Compute بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.096666
$ 0.096666$ 0.096666

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

+1.08%

-0.53%

-0.53%

سجل سعر Universal Basic Compute (UBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Universal Basic Compute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal Basic Compute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal Basic Compute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal Basic Compute مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.08%
30 يوم$ 0+2.17%
60 يوم$ 0+10.51%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Universal Basic Compute

Universal Basic Compute (UBC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UBC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUniversal Basic Compute (UBC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Universal Basic Compute نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Universal Basic Compute الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار UBC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Universal Basic Compute.

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المصدر Universal Basic Compute (UBC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

AI Agent LaunchpadArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

نبذة عن Universal Basic Compute

على أي شبكة بلوك تشين يعمل Universal Basic Compute؟

يعمل Universal Basic Compute على شبكة --، التي تحدد كيفية معالجة المعاملات وسرعة التأكيدات والأمن العام. كما تحدد الشبكة توافقها مع المحافظ والتطبيقات اللامركزية ومعايير العقود الذكية.

ما هو السعر الحالي لـ UBC؟

يتم تسعير الرمز المميز بـ $، مما يمثل تحركًا في السعر بنسبة 1.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم جمع تحديثات الأسعار من البورصات العالمية الرائدة في الوقت الفعلي.

ما هي الفئة التي ينتمي إليها Universal Basic Compute؟

يندرج Universal Basic Compute تحت فئة Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Agent Launchpad. يساعد هذا التصنيف المستثمرين على مقارنة UBC بأصول مشابهة في القطاع نفسه، مثل رموز DeFi أو رموز الميم أو رموز الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو رموز الذكاء الاصطناعي.

ما هي القيمة السوقية لـ Universal Basic Compute؟

تبلغ قيمتها السوقية $40089، مما يضع الأصل في المرتبة #7377. توفر القيمة السوقية مقياسًا واسعًا للحجم والاعتماد وثقة المستثمرين.

كم يبلغ المعروض الحالي من UBC؟

هناك 994960218.67645 رمز مميز متداول في السوق. ويؤثر هذا العدد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب واكتشاف الأسعار وتوقعات التضخم.

ما مدى نشاط التداول لـ Universal Basic Compute اليوم؟

خلال اليوم الماضي، حقق UBC حجم تداول بلغ $--. غالبًا ما يشير الحجم القوي إلى ارتفاع الاهتمام بالسوق أو ردود فعل على الأخبار الأخيرة.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات العليا والدنيا الأخيرة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تذبذب Universal Basic Compute بين $ و$، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول التقلبات قصيرة الأجل ومناطق الاختراق المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Universal Basic Compute

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:26:48 (UTC+8)

تحديثات Universal Basic Compute (UBC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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